Podle webu Dopravniinfo.cz se nehoda stala kolem 17. hodiny. Jedná se o jednu z nehod způsobených dnešním vydatným sněžením, které zasáhlo celou republiku.
Policejní mluvčí redakci iDNES.cz sdělil, že autobus uklouzl na sněhu a následně zajel do příkopu u silnice. Cestovalo v něm 40 dětí, které mířily na lyžařský kurz.
V kraji dnes dopravu komplikuje sněžení. Policie i odpoledne a navečer vyjížděla k několika dopravním nehodám.
Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody
Meteorologové očekávají sněžení také o víkendu. V neděli začne foukat silný vítr a na horách se budou tvořit sněhové jazyky. Sněhová pokrývka by měla vydržet do úterý, kdy by měla přijít obleva.