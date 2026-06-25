Policisté po příjezdu na místo nehody našli dvě poškozená vozidla, ale žádného řidiče. Osmatřicetiletého viníka nehody se jim podařilo krátce nato vypátrat.
„Opakovaně naměřené hodnoty přesáhly čtyři promile alkoholu v dechu. Muž je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Hrozí mu až tříletý trest odnětí svobody, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ uvedla litoměřická policejní mluvčí Pavla Kofrová.
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Zemřel legendární alkoholik Čurda, proslavil se jízdou s osmi promile
Mezi rekordmany v jízdě pod vlivem alkoholu patřil traktorista Milan Čurda, kterého před lety zadrželi policisté za volantem fekálního vozu, nadýchal osm promile alkoholu.
Lékaři ošetřovali před několika lety se zlomeným kotníkem houbaře z Ostravska, který měl v krvi dokonce 8,83 promile alkoholu.
Za světového rekordmana je považován Polák, který po oslavě s kamarády nadýchal 12,3 promile.