Jak dostat lékaře na sever? Ať jim tam pojišťovny platí víc, apeluje praktik

I poslední data Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ukázala, že praktičtí lékaři a pediatři se starají o vysoké počty pacientů a kartotéky nerozšiřují. Navíc třeba 49 procentům praktiků je více než 60 let, u pediatrů to není příliš odlišné.

„Naše sdružení praktických lékařů na tuto situaci patnáct let upozorňuje ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny, Asociaci krajů. Kdyby všichni chtěli, věděli by to, ale nikoho to nezajímalo,“ řekl krajský předseda Sdružení praktických lékařů Roman Houska.

Velmi špatná je situace například na Litvínovsku. „Litvínovská oblast (40 tisíc obyvatel - pozn. red.) zavání obrovským průšvihem. Kožní už tu není vůbec, psychiatrie funguje sporadicky, zbyl jeden ortoped, a ten je také v důchodu. Je to tragédie,“ konstatoval praktický lékař z Litvínova Zdeněk Kopecký.

V necelých 71 letech stále pracuje. Musí. „Počet pacientů jsem snížil z dvou a půl tisíc na 1 800. V tomto věku už to špatně zvládám a po návalu v covidových letech jsem už vyčerpaný,“ posteskl si Kopecký.

Problémem jsou i ordinace

Populace stárne, za pár let bude vyžadovat mnohem větší zdravotní péči. Ústecký kraj má sice pro studenty medicíny stipendijní programy, nabízí i byty a školky, ale situace se nelepší.

„Hlavně je důležité nabídnout mladým lékařům příjemnější předatestační přípravu v nemocnicích, kterou musí projít, aby mohli samostatně pracovat. Jednodušší sytém již připravuje ministerstvo zdravotnictví. Důležité je také to, aby atestace nebyly drahé. Pokud to nabídneme, pak možná mladí přijdou a zůstanou. Moc jiných možností nemáme,“ nastínil Houska.

Neméně důležité jsou ovšem i platby pojišťoven za péči, kterou lékaři dostávají. Právě ty by měly svou výší přilákat mladé do regionů, kde je lékařů málo. „Pokud budou u nás platby jedenapůlkrát nebo dvakrát vyšší než například v Praze, možná mladí nebudou zůstávat tam a možná k nám zavítají. Je třeba přilákat vzdělané lidi, kteří se mohou uplatnit kdekoli v republice,“ zhodnotil krajský šéf praktiků.

Na druhou stranu pro mladé lékaře je někdy finančně složité nastoupit po praktikovi, který jde do důchodu. Zpravidla si musí zavedenou ordinaci koupit.

„Ale zdravotní pojišťovny nabízejí mladým kolegům přívětivé úvěry. Také nabízejí a budou nabízet dotační programy pro nové praktiky, aby si mohli otevřít ordinaci na zelené louce. Tyto dotace jsou pro lokality, kde je nedostatek lékařů, což je téměř celý kraj,“ sdělil Houska.

Řada lékařů nicméně stále nástupce hledá marně. „Nechci ordinaci pacientům zavřít, ale tři roky jsem nástupce nesehnal. Musel jsem si na ordinaci vzít půjčku, musel jsem ji vybavit... Tu investici potřebujete trošku zpět. Kdybych nástupce našel, skončil bych s radostí,“ přiblížil lékař Zdeněk Kopecký.

Řešit problém se zatím nedaří a tlak na zdravotnictví rychle poroste. „Je tu obrovský populační pokles - od batolat až po lidi do čtyřiadvaceti let - a naopak obrovský nárůst Husákových dětí, které míří do důchodového věku. Nikdo neřešil, že lidé praktického lékaře nebo pediatra nebudou mít vůbec,“ dodal Houska.