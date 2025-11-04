Cizinci plundrovali Nechranice přímo před strážci. Kapry házeli do boxu v autě

„Když jsou nižší teploty, zvládají ryby takové podmínky lépe,“ uvedl mluvčí severočeských rybářů Jan Skalský. Přesto by podle něj měla záležitost posoudit veterinární správa. Ryby se tísnily v malém prostoru a hrozilo jejich uhynutí.
Pokud jde o daná pravidla, kapry si rybáři mohou odnést pouze dva, cizinci jich měli osm a dalšího zrovna chytili, když za nimi dorazili strážci. Zároveň si o úlovcích nevedli žádnou evidenci, která je povinná.
Litevci měli krátkodobé povolenky, které jim rybářská stráž zadržela. Skalský podotkl, že je důležité každý ulovený kus evidovat, aby měli rybáři přehled o počtu ryb v nádržích. „Vše bude sepsáno a bude předáno orgánům státní správy,“ řekl Skalský. Za přestupky hrozí cizincům nižší pokuty. Vyšším peněžitým trestům mohou čelit, pokud orgány rozhodnou, že šlo o týrání.
Rybářské svazy dlouhodobě volají po zpřísnění trestů. Mluvčí podotkl, že nejde o ojedinělý případ a současná výše pokut přestupce ani pytláky neodrazuje.
Na nechranické nádrži stráž nedávno zadržela povolenku rybáři z Německa, který si ponechal čtyři nezapsané kapry. Ryby měl v igelitovém pytli v autě. Rovněž se je podařilo vrátit v pořádku zpět do přehrady.
|
Pytlák ho nabral na kapotu, pak mu hrozil nožem. Trestu porybný u soudu těžko věřil
Na Ústecku našla stráž u dvou nádrží uhynulé kapry v saku na ryby. Rybáři si mohou ponechat kapry do určité velikosti, v obou případech byly ryby výrazně větší. Také tento případ by mohl skončit pokutou za týrání.