Policie chce obžalovat tyrana ze Siřemi i další tři lidi, kteří mu pomáhali

  10:53aktualizováno  11:23
Policie navrhla obžalovat muže, který podle vyšetřovatelů mučil, znásilňoval a věznil ženu ve sklepě domu v Siřemi na Lounsku. Obžalovat chce i další tři lidi, kteří mu údajně s vězněním oběti pomáhali. Všem čtyřem hrozí až 12 let vězení.
Dům v Siřemi na Lounsku, kde měl muž několik měsíců držet a mučit mladou ženu....

Dům v Siřemi na Lounsku, kde měl muž několik měsíců držet a mučit mladou ženu. Nyní je objekt opuštěný. (duben 2025) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Napsal to ve čtvrtek server Seznam Zprávy.

Kriminalisté navrhli státnímu zástupci, aby muže obžaloval ze zvlášť závažného zločinu zbavení osobní svobody, znásilnění a vydírání. Před soud chce policie poslat i tři lidi, kteří mu podle ní pomáhali. Policisté už dříve uvedli, že trojice, dvě ženy a jeden muž, byla v blízkém vztahu s obviněným mužem.

„Ústečtí krajští kriminalisté uzavřeli klíčovou a zároveň poslední fázi vyšetřování. Policejní vyšetřovatel v těchto dnech zaslal krajskému státnímu zástupci návrh na podání obžaloby proti čtyřem osobám,“ řekl serveru policejní mluvčí Kamil Marek. Podle něj všem hrozí až 12 let vězení.

Rozlomil koště a na mě šly mrákoty. Promlouvají další oběti tyrana z Lounska

Muž je ve vazbě. Podle vyšetřovatelů držel ženu ve sklepě několik měsíců, než se jí podařilo utéct. Policii se v minulých měsících přihlásily další čtyři ženy, na kterých se údajně také dopustil násilí.

Hlavní podezřelý byl v minulosti za obdobný trestný čin už odsouzený. Tříletý nepodmíněný trest odvolací soud změnil na trest podmíněný. Podle Nejvyššího soudu uložením podmínky ústecký krajský soud porušil zákon.

Policie chce obžalovat tyrana ze Siřemi i další tři lidi, kteří mu pomáhali

