Násilná smrt na Děčínsku. Kriminalisté zadrželi příbuzného oběti

„Ke zjištění přesné příčiny úmrtí oběti bude nařízena soudní pitva. Okolnosti samotné události jsou předmětem dalšího prověřování, a tudíž nelze v tuto chvíli sdělit bližší informace,“ napsali policisté na síti X.
Připravujeme podrobnosti.
„Ke zjištění přesné příčiny úmrtí oběti bude nařízena soudní pitva. Okolnosti samotné události jsou předmětem dalšího prověřování, a tudíž nelze v tuto chvíli sdělit bližší informace,“ napsali policisté na síti X.
Připravujeme podrobnosti.
Policejní potápěči dnes odpoledne vyzvedli z jezera Most lidské tělo. Podezřelý nález na dně oznámil soukromý potápěč. Podle policie zatím nelze vyloučit, že jde o tělo mladíka, který se zde na...
Tělo, které minulý týden z jezera Most vyzvedli policejní potápěči, předtím objevil mezinárodně uznávaný polský expert Marcel Korkuś. K pátrání využil nejmodernější techniku včetně umělé inteligence....
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Nové zvířecí obyvatele mají Krušné hory, saští odborníci tam v rámci projektu ReLynx nedávno vypustili další dva rysy. Jde už od osmého a devátého, které sem takto přivezli. Dvojice však není jediným...
Vysnili si sezonu bez stresů, ale hned na jejím startu se nervují. Hokejoví Piráti, kteří v posledním ročníku zachránili první ligu až v posledním kole, po středeční nakládačce 1:5 v Litoměřicích...
Útěk padesátiletého vězně domů z nestřeženého pracoviště ve Stráži pod Ralskem mu nevyšel podle představ. Kvůli obavám z policejních kontrol se držel lesních cest, několikrát zabloudil a po jedenácti...
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Basketbalisté Slavie ve šlágru druhého ligového kola deklasovali Opavu 114:81. Vysoké výhry si připsaly také další týmy. Pardubice zvítězily na prostějovském hřišti Olomoucka 100:54, Ústí nad Labem...
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Na kopci Jitrovník u Šluknova na Děčínsku se v sobotu po více než 120 letech otevře nová rozhledna. Na místě původní dřevěné věže z konce 19. století vznikla 31 metrů vysoká konstrukce. Stavba by...
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