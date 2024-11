Při požáru Českého Švýcarska byly páteřní cesty jako prales, řekl hasič soudu

Požár v Českém Švýcarsku Sledovat další díly na iDNES.tv

U požáru tehdy byli jako první dobrovolní hasiči z Hřenska. „Když si představíte prales, tak něco na ten způsob, tak to tam vypadalo,“ popsal dnes tehdejší velitel dobrovolných hasičů ve Hřensku Jan Košík. „Kvůli napadanému porostu a neprůjezdnosti páteřních cest nebylo možné se k ohnisku dostat,“ uvedl.

Stromy byly popadané přes sebe, porost vysoký tři metry, průzkum podle Košíka zabral dlouhou dobu, bylo náročné se dostat technikou k ohnisku. Nejprve bylo nutné prořezat stromy, aby bylo možné natáhnout hadice. Košík uvedl, že na neprostupnost cest pro záchranáře upozorňoval správu parku, ale nikdo s ním nekomunikoval.

„Pokud by páteřní cesty byly průjezdné, zásah by byl snazší a trvalo by kratší dobu dostat se k ohni,“ uvedl tehdejší velitel děčínských hasičů Pavel Musil, který se dohodl s vedením správy parku, že se nechá střed ohniska kontrolovaně vyhořet. Standardní postup to podle hasičů nebyl, ale kvůli nebezpečí padání stromů nebylo možné hasit přímo v ohnisku. Vítr následně roznesl oharky a požár se rozšířil na další místa.

Obžalovaným ze založení požáru je Jiří Lobotka. U soudu se už dříve doznal k zapálení menších požárů na Děčínsku v roce 2023, založení největšího požáru v Česku v roce 2022 odmítá. Doznal se k němu v léčebně. Hrozí mu 15 let vězení.

Hořet začalo podle vyšetřovatelů v Malinovém dole. Košík označil u soudu jiné místo prvotního ohniska, než jaké uváděl Lobotka policii, když se přiznal k zapálení národního parku v léčebně.

„To, co jsem viděl, jsem bral jako epicentrum, popadané stromy, prorostlé kapradí, ostružiní, uschlé smrky, stromy zaklesnuté do sebe, normální člověk by tam nešel,“ uvedl Košík, kterého na místě zranila pyrotechnika aktivovaná požárem.

O náročnosti zásahu vypovídal u soudu i další hasič. „Byla to hrůza, zásah byl enormně těžký,“ řekl s tím, že požár se masivně rozšířil následující den, kdy začal foukat silnější vítr. Za chybu označil to, že u ohniska v Malinovém dole nikdo v noci nezůstal, nicméně podle něj kvůli tmě a nebezpečí padajících stromů zásah nebyl možný.

Kvůli požáru se evakuovalo nejméně 532 lidí. Zásah trval 21 dní, vystřídalo se u něj 6 000 hasičů a způsobil škodu okolo 270 milionů korun, ale nárokovaná škoda je vyšší. Obhájce Lobotky Vít Pavko uvedl, že má za to, že hasičský záchranný sbor i správa národního parku zásadním způsobem pochybily. „Což se v rovině trestní vnímá jako spoluzavinění poškozeného,“ uvedl. „Pokud bude velká pochybnost o míře spoluzavinění, pak by to znamenalo, že nemá (obžalovaný) povinnost zaplatit škodu,“ řekl obhájce.

Soud bude pokračovat za týden výslechem dalších svědků.