V národním parku se vlk otrávil karbofuranem. Další oběti teď hledá psovodka

„Případ řešila policie, protože na základě pitevní zprávy se ukázalo, že vlk zemřel na otravu nervovým jedem zvaným karbofuran. Nález otráveného vlka byl prvním případem, kdy jsme zjistili, že i u nás k travičství dochází,“ vysvětlil mluvčí parku Tomáš Salov.

Zvíře po požití látky umírá během několika minut v silných křečích, proto její použití zakazuje zákon o myslivosti a zákon na ochranu zvířat proti týrání. „Je to extrémně nebezpečná forma travičství. Látka funguje kaskádovitě – to znamená, že dokáže zabít až čtyři další zvířata v řadě, která se do otráveného uhynulého jedince pustí,“ dodává mluvčí.

Otrávené nástrahy tak představují velkou hrozbu nejen pro volně žijící živočichy, ale například i pro psy a další domácí zvířata. „V extrémním případě se může dostat do problémů i člověk, pokud na uhynulé zvíře bude sahat,“ upozornil Salov. Kdo za otravou vlka stojí, zatím není jasné.

Psovodka již se svými čtyřnohými pomocníky na území parku provedla několik obhlídek, poprvé to bylo už krátce po nálezu otráveného vlka. „Měl na sobě telemetrický obojek, takže jsme znali jeho GPS pozice předtím, než došlo k úhynu. Proto jsme se zaměřili na místa, kde se vlk pohyboval,“ popsal mluvčí s tím, že prioritní oblastí, kterou je nutné důkladně prohledat, je Jetřichovicko a okolí Chřibské a Doubice. Při dalších obhlídkách cvičení psi projdou i jiná místa v okolí národního parku.

Pokud psi najdou mršinu, zavedou k ní psovodku, která následně vyhodnotí situaci. „V případě podezřelých úhynů budou zajištěny důkazy a podáno trestní oznámení,“ přiblížil Salov.

Na případy, kdy dojde k nálezu menších uhynulých dravců či drobných predátorů, se zaměřili i samotní strážci parku. „I tyto případy mohou naznačovat, že v okolí místa nálezu dochází k nelegálnímu jednání,“ poznamenal Salov.

S odhalováním travičství a podobného druhu kriminality mohou pomoci i návštěvníci Českého Švýcarska tím, že správě parku předají informace o nalezených uhynulých zvířatech. Mezi příznaky otravy u šelem patří například křečovitě natažené končetiny či mrtvý hmyz v blízkosti mršiny. „Podklady, jak rozpoznat podezřelé případy a jak dále postupovat, lidé najdou například v tematické brožuře ornitologické společnosti,“ doplnil mluvčí.

Psí jednotka ČOS vznikla v roce 2017 a za dobu své existence vyjela ke stovkám případů. Podle psovodky Kláry Hlubocké, která prohledává území parku, řeší kromě otrav zvířat také případy nelegálního střílení dravců či chytání zvířat do různých pastí. „Díky rychlým reakcím se několik otrávených dravců podařilo včas zachránit. Roste i počet případů, kdy se traviče podařilo odhalit a usvědčit,“ zmínila psovodka.