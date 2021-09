Vandal nasprejoval na skálu v národním parku velký nápis, hledá ho policie

„Když šli převozníci večer z práce, skála byla ještě čistá, druhý den ráno už byla poničená,“ uvedl Tomáš Salov, mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko. „Říkám si, jak může někdo takhle nenávidět přírodu,“ kroutí hlavou. Nejde přitom o první incident.

Správa parku se ihned pokoušela skálu očistit pomocí horké páry. Částečně se to podařilo, ale podle mluvčího je to zdlouhavý a namáhavý proces. „Tato metoda je vhodnější spíš na menší poničené plochy,“ vysvětluje Salov s tím, že už ale běží jednání s odbornou firmou, která barvu ze skály odstraní.

Práce by měly začít co nejdříve, dokud je nápis ještě relativně čerstvý. Jakmile sprejové barvy úplně zatvrdnou, nejdou už odstranit bez významnějšího poškození povrchu skály. „Teď hrajeme o to zachránit, co se dá,“ podotkl mluvčí.

Kolik bude očistění skály stát, zatím není jasné. „Čekáme na cenovou nabídku,“ sdělil Salov.

Správa parku také podala trestní oznámení na neznámého pachatele a policie se už případem zabývá. „Případ prověřujeme jako přečin poškození cizí věci, za který hrozí pachateli v případě dopadení až roční vězení,“ uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek s tím, že policie žádá o informace případné svědky.

Edmundova soutěska není totiž jediným místem, kde vandal řádil, posprejovaná místa jsou i jinde v Hřensku. Nechtěnou výzdobu dostala například i skála u hlavní silnice z Děčína do německé Schmilky a další místa v obci.

Graffiti i rytí do skal

A potíže se sprejery má správa národního parku opakovaně. Během prázdnin se nastříkaných graffiti na skalách objevilo několik, například na Labském kaňonu nedaleko Belvederu.

„Nijak to nekartáčujeme, čištění skal probíhá restaurátorskými metodami. Jsou to postupy srovnatelné s těmi na Karlově mostě. Látky se musí na postižené místo nanášet velmi opatrně a pak se to neméně citlivě smývá,“ přiblížil Salov.

Ušetřeny nezůstaly ani sloupky informačních stánků, rozcestníky nebo informační tabule. „Když se to stane na těchto místech, na vyčištění stačí jen čas a benzinový či lihový čistič. Na skalách je ale odstranění složitější,“ poznamenal Salov.

Problémem je také rytí do pískovcových skal. I s tím se strážci parku setkávají opakovaně.

Za graffiti, ale i za rytí do skal v chráněném území může park dát pokutu až 10 tisíc korun a sprejeři si mohou být jisti, že jen několika stokorunami a domluvou by to neskončilo. Potíž ale je pachatele chytit.