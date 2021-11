V Českém Švýcarsku experimentují, suché stromy odstraňují pomocí trhaviny

Za pomoci trhaviny odstřelí policejní pyrotechnici v parku zhruba čtyřicítku suchých stromů.

„Inspirovali jsme se převážně v Německu, kde tuto metodu testovali nebo ojediněle používali. Uvidíme, k jakým závěrům dojdeme,“ popisuje důvody experimentu mluvčí národního parku Tomáš Salov s tím, že tento způsob odstranění suchých a často nebezpečných stromů simuluje přírodní událost, jako je například vichřice nebo zásah bleskem.

Pyrotechnici experimentují i s množstvím či druhem použité trhaviny, stejně jako s přípravou samotné souše.

Buď do stromu navrtají díru a do ní vloží trhavinu, nebo naříznou malý klín, aby nasměrovali pád stromu a trhavinu vloží do klínu, nebo ji kolem stromu omotají.

„Není žádoucí, aby se strom úplně rozletěl. Proto by trhaviny mělo být takové množství, aby se dosáhlo požadovaného efektu, tedy aby vyšší část stromu spadla a zůstala jenom roztřepená část pahýlu, který zůstane stát,“ vysvětluje Salov. „Suché stromy i v průběhu rozkladu hostí ohromné množství organismů,“ dodává.

Tento neobvyklý postup má také zjistit, do jaké míry odstřel simuluje přirozený rozpad souše. Po napadení stromů kůrovcem v relativně krátkém čase dochází ke zlomení stromu ve výšce zhruba jednoho až tří metrů.

„Okamžik, kdy ke zlomení dojde, nelze určit. Když nejsou suché stromy skáceny nebo vytěženy, představují velkou hrozbu pro návštěvníky parku,“ sdělil mluvčí.

Pokud se experiment osvědčí, bude možné předejít uzavírání některých úseků turistických tras nebo urychlit znovuotevření těch, které jsou v současnosti přechodně uzavřené právě kvůli hrozbě pádu suchých stromů.

Otázkou je, jaký vliv má exploze trhaviny na volně žijící zvířata. „Míra rušení zvěře explozí je menší než když třeba v lese loví myslivci. A naháňka při lovu je pro zvířata mnohem více stresující,“ podotýká Salov.

Jestli správa parku bude s odstřelem suchých stromů pokračovat i v budoucnu, záleží na výsledcích tohoto prvního pokusu. „Rozhodně tuto techniku nebudeme používat plošně, to nepřipadá v úvahu, ale ve výjimečných případech může být odstřel vhodný,“ upozorňuje mluvčí.