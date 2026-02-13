České Švýcarsko tíží finanční nejistota, čeká na další jednání s ministerstvem

  12:10
Rozhodnutí státu o snížení financí pro národní parky se promítne i do hospodaření Národního parku České Švýcarsko. Přestože samotné krácení provozního příspěvku nepředstavuje pro park zásadní výpadek, správa upozorňuje na nejistotu kolem dalších peněz, které v minulých letech pomáhaly krýt mimořádné výdaje po rozsáhlém požáru z roku 2022.
V okrajových částech Českého Švýcarska už po požáru nejsou téměř žádné stopy.

V okrajových částech Českého Švýcarska už po požáru nejsou téměř žádné stopy. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Podle mluvčího parku Tomáše Salova správa v současnosti počítá s celkovými výdaji ve výši zhruba 111 milionů korun. „Není to úplně stoprocentně seriózní číslo, protože v rozpočtu figurují nejisté položky, například čerpání z různých dotačních titulů. Výdajovou stránku ale aktuálně odhadujeme právě na tuto částku,“ uvedl Salov.

Samotné snížení provozního příspěvku od ministerstva životního prostředí činí v případě Českého Švýcarska zhruba 1,2 milionu korun. Zatímco v loňském roce park hospodařil s částkou přibližně 81 milionů, letos by měl provozní příspěvek tedy klesnout na 79,7 milionu. „Tato část snížení sama o sobě není nijak dramatická,“ doplnil mluvčí.

Novinky pro turisty v Českém Švýcarsku. Národní park se v příštích letech změní

Větší problém ale podle správy představují další peníze, které zatím nemá park potvrzené. Jde především o účelově vázané příspěvky, jež ministerstvo v minulých letech poskytovalo na řešení následků požáru a na kofinancování různých dotačních projektů. „Zatím máme jen avízo, že tyto prostředky by měly být v rámci rozpočtových škrtů omezeny, ale nemáme jasno v tom, v jakém rozsahu,“ upozornil Salov.

Pokud jde o dopady na ochranu přírody, správa parku zatím nechce předjímat konkrétní omezení. „V tuto chvíli je to spíš hypotetická otázka. Spíš nás v následujícím roce čeká zvýšení nákladů v jiné oblasti,“ vysvětlil mluvčí s tím, že vláda rozhodla o navýšení platů státních zaměstnanců. Pokud by se rozpočet parku nezvýšil, nebo by dokonce klesl, bude podle něj nutné řešit především mzdovou kapitolu.

Důkazy se nezměnily. Soud strážce znovu zprostil viny za požár v Českém Švýcarsku

Zatím podle správy nehrozí zásadní omezení fungování parku. „Nevypadá to, že by mělo dojít k nějakému drastickému omezení činnosti národního parku jako takového. Pokud by ale tento trend „škrtů“ přetrvával dlouhodobě, museli bychom postupně odřezávat méně prioritní úkoly, což by se mohlo projevit například v investicích do infrastruktury,“ dodal Salov.

Správa Národního parku České Švýcarsko zároveň počítá s dalším jednáním s ministerstvem životního prostředí. „Setkání plánujeme, jednání budou probíhat průběžně. V tuto chvíli ale nemám informaci o konkrétním termínu schůzky,“ uzavřel mluvčí.

19. července 2025
