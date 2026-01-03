Novinky pro turisty v Českém Švýcarsku. Národní park se v příštích letech změní

Nové návštěvnické centrum v Mezní Louce, rozšíření zážitkového areálu Rysí stezka, rekonstrukci turistické spojnice z Mezní Louky do Mezné, ale také údržbu oblíbených tras chystá Správa národního parku České Švýcarsko. Projekt, který má přinést více komfortu návštěvníkům, se má uskutečnit v letech 2026 až 2028 a stát přes 130 milionů korun.
Vizualizace interiéru připravovaného návštěvnického střediska

foto: ing. Arch. MgA. Barbora Klapalová

Vizualizace interiéru připravovaného návštěvnického střediska
„Návštěvníci jsou neodmyslitelnou součástí národního parku a tam, kde nám to přísluší, pro ně postupně modernizujeme zázemí tak, aby mohli zdejší fascinující přírodu s respektem poznávat,“ popisuje Petr Kříž, ředitel Správy národního parku České Švýcarsko.

Záměr je podle něho připraven s důrazem na udržitelnost. „Návštěvníkům nabídne atraktivní způsoby poznávání zdejších přírodních hodnot. V hojně vyhledávané oblasti Hřenska přinese zajímavé turistické cíle mimo přírodovědně nejcennější místa národního parku a věřím, že rozšíření nabídky pro návštěvníky přivítají i místní občané a podnikatelé,“ dodává Kříž.

Většina novinek se vztahuje k Mezní Louce, místní části Hřenska, která je tradičním výchozím místem pro prohlídku národního parku. Přímo v Mezní Louce by mělo vzniknout návštěvnické centrum s interaktivní expozicí.

„Projekt zahrnuje úplnou rekonstrukci stávajícího objektu ve vlastnictví správy parku, během níž vzniknou prostory pro umístění expozice. Vlastní expozice bude věnována přírodě národního parku i obnově území zasaženého požárem v létě roku 2022,“ poznamenává mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.

Obnova lesa v přímém přenosu. V Českém Švýcarsku otevřeli vyhlídku u požářiště

Pohodlnější cestou se pak turisté z Mezní Louky mají v příštích letech dostat do Mezné, odkud mohou dále pokračovat do Divoké soutěsky nebo k vyhlídkové plošině Fénix. „Záměr počítá s vybudováním spojovací pěšiny od nového návštěvnického centra k stávající cestě vedoucí souběžně s místní asfaltovou komunikací. Návštěvníci tak dostanou možnost vyhnout se zcela ostatnímu provozu při chůzi po asfaltové obecní komunikaci,“ vysvětluje Salov.

Velké úpravy čeká také lesní zážitkový areál Rysí stezka. Oblíbený cíl turistů zřídila správa parku v Mezní Louce v roce 2015, o sedm let později došlo k jejímu prvnímu rozšíření, a to na plochy dříve zasažené vichřicí.

„V návaznosti na chystanou expozici v novém návštěvnickém středisku mají nyní vzniknout nové části Rysí stezky na plochách, na kterých dnes dochází ke spontánní obnově lesa po požáru v roce 2022,“ nastiňuje mluvčí správy parku.

V neposlední řadě mají v rámci záměru vzniknout i podklady pro další investice. Jedním z nich je projektová dokumentace, která má připravit rekonstrukci historické turistické trasy vedoucí od Tří pramenů k Pravčické bráně.

Zproštění v kauze požáru Českého Švýcarska neplatí, strážce budou soudit znovu

„Tato stezka patří k nejfrekventovanějším turistickým trasám v národním parku. Dalším podkladem je studie shrnující nutné kroky k obnově a bezpečnému znovuotevření historické Gabrieliny stezky, vedoucí od Mezní Louky k Pravčické bráně,“ uvádí Salov.

Projekt nazvaný České Švýcarsko moderně a udržitelně chystala správa parku více než rok, financován má být převážně z Programu švýcarsko-české spolupráce. „Záměr hodlá podpořit částkou převyšující 120 milionů korun. Dalších více než 13 milionů korun investuje české ministerstvo životního prostředí prostřednictvím správy národního parku,“ přibližuje Salov.

