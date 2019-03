Vzácní ptáci začínají hnízdit, České Švýcarsko omezuje pohyb turistů

13:59 , aktualizováno 13:59

Správci národního parku České Švýcarsko zakázali vstup do třiadvaceti lokalit. Jsou to oblasti, kde právě začínají hnízdit vzácní ptáci, k nimž patří sokoli stěhovaví, čápi černí a výři velcí. Návštěvníků by se však dočasné opatření nemělo výrazně dotknout, zákaz vstupu se totiž netýká značených turistických cest.