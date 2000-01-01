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Už žádný popraskaný beton, rozbité obrubníky a parkující auta. Mírové náměstí v Postoloprtech na Lounsku prošlo proměnou za 115 milionů korun a je z něj umělecké dílo. Pod nohama se tu z barevné dlažby skládá obraz svatby knížete Oldřicha a prosté dívky Boženy, inspirovaný pařížským zlomkem Dalimilovy kroniky. V postavě kněze je vepsán text pověsti ze 14. století. Na náměstí jsou nově také moderní vodotrysky a barokní kašna funguje jako unikátní vodní hodiny.
Autor: ČTK
Starosta Zdeněk Pištora o proměně centra města s oblibou mluví jako o té největší od středověku. „Původní stav byl katastrofální. Teď se naše náměstí vymyká zvyklostem malého města. Je to první místo, kam každý návštěvník zavítá a podle kterého si udělá dojem o celých Postoloprtech,“ říká.
Autor: ČTK
Zrestaurován byl také sloup se sousoším Piety z 18. století a historická ohradní zámecká zeď.
Autor: ČTK
Různobarevné kostky dlažby přesně kopírují siluety knížete Oldřicha a jeho ženy Boženy tak jak jsou vyobrazeny v historické kronice. Součástí obřího dlažbového obrazu je i silueta knížecího koně a florální motivy v pozadí.
Autor: ČTK
V postavě kněze je umístěn text, který začíná větou: „Kniez Oldřich v Postoloprtiech lovieše“, jež pochází z takzvaného pařížského zlomku Dalimilovy kroniky z počátku 14. století.
Autor: ČTK
Text popisuje setkání Oldřicha a Boženy. Pozorný návštěvník si tak může slavný příběh o seznámení knížete s prostou dívkou přečíst přímo pod nohama.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Podobu náměstí navrhli architekti z ateliéru Romana Kouckého, které zmínka o Postoloprtech a vyobrazení svatby v kronice zaujaly natolik, že jsou ústředním motivem proměny náměstí.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
V části náměstí je dlažba schválně poskládaná tak, aby připomínala tok nedaleké řeky Ohře.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Prostor doplňují vodotrysky, které jsou v horkých dnech příjemným osvěžením.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Pár kroků od Mírového náměstí, vedle kostela a zámku, vzniklo nové prostranství, které v budoucnu ponese název Farní náměstíčko. Je osázené mladými stromy. Lavička má tvar ryby stočené do oblouku, jde o motiv z městského znaku.
Autor: ČTK
Nový systém potrubí a elektroniky napájí nejen trysky na ploše náměstí, ale řídí také trysky v historické kašně. Vodní prvky tak fungují jako unikátní vodní hodiny.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Novou autobusovou zastávku na náměstíčku, které v budoucnu ponese název Farní, tvoří nepřehlédnutelná, tři metry vysoká písmena s názvem města. Za nimi se skrývá obchůdek i elektronický informační systém.
Autor: ČTK
Červnové otevření nového náměstí se v Postoloprtech spojilo se stým výročím místní základní školy. Ta na svou budovu po letech hrdě vrací původní nápis Masarykova škola.
Autor: ČTK
Architekt Roman Koucký představil studii proměny náměstí v roce 2015. Rekonstrukce Mírového náměstí začala na jaře roku 2024.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Pod náměstím je obrovská vsakovací nádrž k zachytávání srážkové vody, aby nestékala do kanalizace, a bude tak plnit funkci zadržování vody v krajině. Snímek je pořízený v době rekonstrukce.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Pohled na náměstí v roce 2023. Tehdy se mohlo na centrální ploše parkovat. Po rekonstrukci musejí auta stát jinde.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Mírové náměstí v Postoloprtech v roce 2023. Modernější vzhled už potřebovalo.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Takto vypadalo náměstí v roce 2023, před zahájením rekonstrukce. Uvnitř náměstí bylo parkoviště. Teď se na ploše parkovat nesmí. Nová parkovací místa vznikla podél náměstí.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Mírové náměstí v Postoloprtech v roce 2023. Plocha byla rozbitá, část byla vyasfaltovaná, část vydlážděná.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES