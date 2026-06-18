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OBRAZEM: Příběh Oldřicha a Boženy pod nohama. Městečko má nově unikátní náměstí
Pan Hračička. Majitel zámku staví pidimodely památek, teď je můžete vidět
Po ruce má chirurgické nůžky, barvy, lepidlo, pinzetu a staré kružítko, před sebou listy papíru s náčrty. Po náročném dni obnovy historické památky si Miloš Dempír sedá za stůl a noří se do další...
Podával jsem ti balony! houkl Ronaldo na Horvátha. A já jen čuměl, směje se syn
Jen si to představte. Cristiano Ronaldo, jeden z nejlepších fotbalistů všech dob, globální celebrita a pro fanoušky modla, vás potká v Juventusu a houkne na vás: „Já ten obličej odněkud znám......
Žena v Bílině napadla ministryni Mrázovou. Útočnice skončila hospitalizovaná
Policie prověřuje incident, který se stal o víkendu v Bílině v Ústeckém kraji. „Podezřelá 44letá žena slovně a fyzicky napadla ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou,“ informovala v pátek ráno....
Bývalý lom Libouš se po zaplavení spojí s Nechranicemi, způsob napoví průzkum
Z bývalého lomu Libouš v Ústeckém kraji vznikne jezero, které se následně propojí s vodním dílem Nechranice. Vznikne druhé největší vodní dílo v Česku po přehradě Orlík. Vyplývá to z návrhu...
Děti měnil v pornofigury, dostal podmínku. Nejsem pedofil, říká zubař z Ústí
Dívka, které ještě nebylo ani patnáct, si stoupla ke dveřím ordinace, a zatímco se různě otáčela nebo si rukama zajela do vlasů, lékař ji fotil. Za pomoci AI pak ze snímků vyrobil fotky s nádechem...
Vzpomínky na pohřebné při devítihodinové debatě. Lidé cupovali plánovanou těžbu
Stovky lidí debatovaly v Dubí na Teplicku o plánu těžit lithium v místní části Cínovec se zástupci investora a zpracovateli posudku vlivu záměru na životní prostředí. Ti se skoro devět hodin během...
Německý senior bloudil Českým Švýcarskem už druhý den. Na záchranu čekal v jeskyni
Druhým dnem bloudil po Národním parku České Švýcarsko starší Němec, kterému ve čtvrtek vyrazili na pomoc strážci i záchranné složky IZS. Pátrání komplikoval obtížně přístupný terén, senior byl navíc...
Piráty posílil Čarodějův učeň. Chci restartovat kariéru, hlásí Málek junior
Jeho tátovi se přezdívalo Čaroděj, teď chce syn čarovat v brankovišti hokejových Pirátů a oživit slávu jména Roman Málek. V Chomutově střídá maďarského reprezentanta Ádáma Vaye.
Nešlo déle čekat. Pro Pavla s agresivní leukémií zvolili lékaři hraniční řešení
Pavel Tesárek z Loun, který bojuje s agresivní formou leukémie, má za sebou transplantaci kostní dřeně. Lékaři se kvůli nedostatku času uchýlili k rizikovější variantě. Před pár dny se...
Staňka brzdil natažený sval, obdivoval devadesátníka Panochu: Neskutečné!
Zdravotní trable v této sezoně neopouští českou koulařskou jedničku Tomáše Staňka. Halovou sezonu musel vynechat kvůli operaci lokte, čtvrteční atletický mítink v Ústí nad Labem zase nedokončil kvůli...
V Bílině otevřeli muzeum kyselky, slavnou vodu dnes vyrábí firma v konkurzu
Slavnou minulost i aktuální zajímavosti představuje nově otevřené Muzeum Bílinské kyselky v Bílině na Teplicku. Expozice přibližuje nejen historii lázeňského pramene Bílinská kyselka, ale i širší...
Laskavé uspávání. Zdravotníci zahánějí strach dětí z operace neobvyklou metodou
Pohádka, hračka nebo voňavé fixy. Zdravotníci Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, která je součástí společnosti Krajská zdravotní, začali využívat takzvanou laskavou anestezii pro děti, aby jim...
Šlégr o spáse Litvínova: Ani já, optimista, nevěřil. Oslovil jsem řadu miliardářů
Mise záchrana: splněno. Začíná mise budoucnost. Olympijský vítěz z Nagana Jiří Šlégr je už oficiálně spolumajitelem hokejového Litvínova, klub ve středu převzal s mistrem světa z Vídně Robertem...
OBRAZEM: Příběh Oldřicha a Boženy pod nohama. Městečko má nově unikátní náměstí
Už žádný popraskaný beton, rozbité obrubníky a parkující auta. Mírové náměstí v Postoloprtech na Lounsku prošlo proměnou za 115 milionů korun a je z něj umělecké dílo. Pod nohama se tu z barevné...
Litvínov patří legendám, Šlégr měl na krajíčku. Orlen dá 120 milionů na tři roky
Hokejový Litvínov od středy konečně patří legendám. Téměř do roka a do dne od šokujícího oznámení dosavadního vlastníka Orlenu Unipetrol, že končí. Právě od něj získaly bývalé hvězdy chemiků akcie,...
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Doufala, že ho někdo najde. Za odložení miminka do popelnice dostala matka 12 let
Krajský soud v Ústí nad Labem ve středu nepravomocně vyměřil mladé ženě za odložení novorozence do kontejneru ve čtvrti Střekov 12 let za mřížemi. Svému synovi má podle rozsudku zaplatit odškodné 340...
Podával jsem ti balony! houkl Ronaldo na Horvátha. A já jen čuměl, směje se syn
Jen si to představte. Cristiano Ronaldo, jeden z nejlepších fotbalistů všech dob, globální celebrita a pro fanoušky modla, vás potká v Juventusu a houkne na vás: „Já ten obličej odněkud znám......