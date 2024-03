Mám toho hodně rozděláno, řekl končící náměstek z SPD. Dál ho živí magistrát

Nový náměstek bude namísto původně stanovené odměny pro neuvolněného radního ve výši 14 400 korun pobírat zhruba o 50 tisíc korun víc, tedy 64 800 korun. Naopak Ježek si pohorší zhruba o 12 tisíc korun na necelých 94 tisíc.

Podle opozičních zastupitelů jsou „škatulata“ zcela nelogická. „Tým užšího vedení města je primátor a náměstci. Uvolněného náměstka nahrazujeme neuvolněným náměstkem, tím pádem nejde o posílení užšího vedení města. Vypadá to, že jde pouze o finanční přilepšení panu Mohrovi,“ komentovala změnu opoziční zastupitelka Karolína Žákovská (PRO!Ústí).

S výměnou na postu náměstka nesouhlasila ani Iveta Tomková (Vaše Ústí). „Pro mě je dost nejasné, co změna městu přinese. Jedinou změnu vidím ve výši odměny. Ten profit je asi pouze váš. Byla bych raději, kdyby peníze šly do školství. Tohle je už za hranou, pro hlasovat nebudu,“ uvedla ještě před hlasováním Tomková.

Proč ke změnám na postech došlo? Podle koaličních politiků je potřeba posílení užšího vedení města. „Důvod je úplně jednoduchý. Je to na žádost členské základny. Došlo i ke změně ve vedení oblastního klubu SPD, stal jsem se jeho předsedou po panu Ježkovi,“ vysvětlil nový náměstek Michal Mohr, který sám návrh na změnu ve vedení města zastupitelům předkládal.

„Co je to za argument na zastupitelstvu města, že změnu chtěla členská základna. Prostě budete mít větší finanční odměnu a nevymlouvejte se. Nedělejte z nikoho pitomce. Řekněme si to na rovinu, důvodem změny jsou jenom ty peníze. Přínos pro město nebude žádný. Má to pouze dopad na rozpočet a navýšení odměn pro konkrétní osobu. Nic víc, nic míň,“ sdělila Tomková.

Že z postu náměstka primátora musel odejít na základě rozhodnutí stranických orgánů, potvrdil i sám Ježek. „Respektuji to, já jsem si tu změnu nevymyslel,“ sdělil Ježek s tím, že má rozdělanou spoustu projektů, které potřebují dokončit. A kdyby se stal neuvolněným radním a funkci vykonával při zaměstnání, neměl by na ně dostatek času. Zda jsou mezi zástupci SPD nějaké spory, nechtěl komentovat.

Podle primátora Petra Nedvědického (ANO) půjdou finance na odměnu pro nového náměstka z prostředků kanceláře tajemníka. „Dopad na rozpočet není žádný,“ uvedl primátor s tím, že oblast školství potřebuje uvolněného radního. „Myslím, že pan Ježek dochází na pravidelné schůzky ředitelů škol a pracuje ve školské komisi. Pan Mohr se věnuje věcem, jako jsou vyhlášky nebo statut města, a je potřeba jeho pozici posílit. Prohození funkcí je na místě,“ vysvětlil primátor.

Návrh opozičního zastupitele Jana Hroudy aby odměna pro nového náměstka činila 26 400 korun, což je součet odměny uvolněného radního a rozdíl, o který přijde Ježek, zastupitelé neschválili.