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Tělo nalezené v jezeře Most patřilo pohřešovanému mladíkovi, potvrdila policie

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  10:36aktualizováno  10:45
Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)

Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Zhruba sto dobrovolníků, většinou potápěčů, pátralo v neděli u jezera Most po...
Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)
Pohřešovaný devatenáctiletý Andrej.
Pohřešovaný devatenáctiletý Andrej.
42 fotografií
Pitva potvrdila, že utonulý v jezeře Most je devatenáctiletý mladík, po kterém policie pátrala od letní bouřky v regionu. Případ policejní vyšetřovatel odloží, protože na úmrtí se nepodílel žádný jiný člověk a nebyl spáchán trestný čin. Tělo našel soukromý potápěč z Polska minulý týden ve čtvrtek.

„Po provedení nezbytných úkonů můžeme potvrdit totožnost osoby. Jedná se o pohřešovaného mladíka, který utonul. Rodině a blízkým vyjadřujeme upřímnou soustrast,“ uvedla policie na síti X.

Našel tělo v jezeře Most. Potápěčské eso z Polska popisuje hledání mladíka

Na Mostecku při silné bouřce 4. srpna zůstalo šest lidí na paddleboardech, čtyři se podařilo záchranářům dostat do bezpečí. Jednoho mrtvého paddleboardistu našli policisté o den později. Po druhém policie od té doby pátrala.

Zpočátku s hledáním pohřešovaného pomáhali i policisté z jiných regionů a hasiči. Policisté také hodnotili kamerové záznamy, které nahráli potápěči pod vodou.

Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)
Zhruba sto dobrovolníků, většinou potápěčů, pátralo v neděli u jezera Most po devatenáctiletém mladíkovi. Ten zmizel na začátku srpna při silné bouřce, kdy neudržel rovnováhu na paddleboardu a spadl do vody. (30. srpna 2026)
Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)
Pohřešovaný devatenáctiletý Andrej.
42 fotografií

Rodina druhého mladíka o pomoc požádala veřejnost, lidé zorganizovali vlastní pátrací akci. Tělo našel potápěč z Polska vybavený potřebnou technikou pro průzkum pod hladinou.

Jezero Most má rozlohu přes 300 hektarů a je přes 70 metrů hluboké. Vzniklo zatopením hnědouhelného dolu v těsném sousedství stejnojmenného města.

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