Tělo nalezené v jezeře Most patřilo pohřešovanému mladíkovi, potvrdila policie

„Po provedení nezbytných úkonů můžeme potvrdit totožnost osoby. Jedná se o pohřešovaného mladíka, který utonul. Rodině a blízkým vyjadřujeme upřímnou soustrast,“ uvedla policie na síti X.
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Našel tělo v jezeře Most. Potápěčské eso z Polska popisuje hledání mladíka
Na Mostecku při silné bouřce 4. srpna zůstalo šest lidí na paddleboardech, čtyři se podařilo záchranářům dostat do bezpečí. Jednoho mrtvého paddleboardistu našli policisté o den později. Po druhém policie od té doby pátrala.
Zpočátku s hledáním pohřešovaného pomáhali i policisté z jiných regionů a hasiči. Policisté také hodnotili kamerové záznamy, které nahráli potápěči pod vodou.
Rodina druhého mladíka o pomoc požádala veřejnost, lidé zorganizovali vlastní pátrací akci. Tělo našel potápěč z Polska vybavený potřebnou technikou pro průzkum pod hladinou.
Jezero Most má rozlohu přes 300 hektarů a je přes 70 metrů hluboké. Vzniklo zatopením hnědouhelného dolu v těsném sousedství stejnojmenného města.