Architekti „nakreslí“ nové nádraží v Mostě, zamyslet se musí i nad věžákem

  9:22
Vlakové nádraží v Mostě se dočká proměny, Správa železnic (SŽ) proto vyhlásila architektonickou soutěž na jeho přestavbu. Úkolem vítězného týmu bude určit celkové pojetí odbavovací haly a komerčních prostor. Součástí zadání je také podoba nové lávky přes koleje, která nahradí dva stávající podchody.
Nádraží v Mostě (rok 2025)

Předpokládané náklady celé stavby dosahují téměř 850 milionů korun, s rekonstrukcí, o které se mluví už roky, se aktuálně počítá v letech 2030 až 2031.

„Účastníci soutěže navrhnou design interiéru budovy s hlavní odbavovací halou a rozmístění komerčních prostor. Důraz by přitom měli klást na komfort cestujících. Zaměří se také na podobu bezbariérové lávky na nástupiště a do místní části Rudolice, která se nachází za kolejištěm. Jejich úkolem je také sladit vzhled lávky se zastřešením nástupišť,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nora Eberl Friebová.

Součástí návrhu bude řešení fasády budovy ze 70. let minulého století, aby splňovala současné technické a estetické požadavky.

Most zmodernizuje autobusové nádraží, linkové vozy už nemají stavět po městě

Architekti se také zaměří na možné využití její východní části například pro zdravotnická zařízení a na proměnu bývalé restaurace na expozici uměleckých děl z železničních staveb.

„Součástí zadání je i ideový návrh využití výškové části budovy,“ dodala Eberl Friebová.

Pro odbavení cestujících bude v Mostě do budoucna sloužit pouze dnešní odjezdová hala. Menší příjezdová hala již nebude součástí veřejných prostor. „Ve stanici se zruší také oba stávající podchody pod kolejemi, které nahradí lávka,“ popsala mluvčí SŽ.

Děčín posílil Američan Bryan. Zaujal nás basketbalovou vášní, řekl kouč Grepl

Basketbalisty ligového Děčína posílil Američan L. J. Bryan. 206 centimetrů vysoký pivot naposledy působil v portugalském týmu Galitos-Barreiro, kde v průměru sbíral 10,9 bodu a 5,7 doskoku.

18. srpna 2025  13:20

Svázané nohy, páska přes čumák. Policisté našli v domě psa s otevřenými ranami

Policie se zabývá případem týrání psa, jenž byl v Podbořanském Rohozci na Lounsku nalezený se svázanými předními končetinami, páskou na čumáku a v podvyživeném stavu. Ošetření zvířete zajistil...

18. srpna 2025  11:03

