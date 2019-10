Modernizace trati je hotová. Cestující si užijí výrazné zkrácení jízdy

„Smyslem stavby bylo hlavně zkrácení jízdní doby. Ta se z původní jedné hodiny a třinácti minut zkrátí až na 52 minut,“ řekl Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy s tím, že náklady na přestavbu tratě přesáhly 1,2 miliardy korun, většinu z této částky přitom pokryla dotace z Evropské unie.

Revitalizace tratě přinesla zabezpečení všech přejezdů, kterých je na zhruba 35 kilometrů dlouhém úseku 26. Na dvou původních se ještě nedávno muselo jezdit pouze desetikilometrovou rychlostí. Vznikla nová místa pro křižování vlaků.



I díky tomu budou moct na některých úsecích tratě jezdit vlaky rychlostí až 100 kilometrů za hodinu. Opravou prošlo několik nádražních budov, vybudovala se nová bezbariérová nástupiště nebo informační systém pro nevidomé. Celou trať také nově dálkově řídí dispečeři ve stanici Lovosice.

„Trať z Loun do Lovosic patří do skupiny regionálních tratí, které je potřeba posouvat do 21. století. Ne každá trať však byla v minulosti tak dobře natrasována jako tato a ne na každé se dá udělat tak výrazná modernizace,“ doplnil ředitel ústeckého Oblastního ředitelství SŽDC Martin Kašpar.

Zkrácenou jízdní dobu si užijí cestující od poloviny prosince spolu se zavedením nového jízdního řádu. Největší změna pak nastane za další rok, kdy by měly na trať poprvé v historii vyjet přímé rychlíky, které spojí Žatec s Ústím nad Labem.

Rekonstrukce trati zrychlí také jízdní čas souprav dopravce AŽD Praha, který před koncem roku začne provozovat pravidelnou linku na takzvané Švestkové dráze, jenž propojuje Litoměřice, Lovosice a Most.

„Díky rozhodnutí SŽDC nikoliv jen opravit, ale úplně zmodernizovat úsek tratě z Čížkovic do Lovosic, se zrychlí i doprava v našich vlacích,“ uvedl generální ředitel společnosti Zdeněk Chrdle. Dokončovací práce na samotné Švestkové dráze zatím ještě pokračují.

Do poloviny prosince, kdy začne po dvanáctileté odmlce opět fungovat celoročně, je nutné opravit ještě čtyři kilometry kolejí a dva přejezdy. Dráha bude vedle veřejné dopravy sloužit i jako zkušební polygon pro nové technologie.