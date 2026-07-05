Motorkář se střetl s autem, pak narazil do svodidel. Na místě zemřel

Nehoda se stala krátce před 17:30 na silnici I/13 mezi Chlumcem a Přestanovem. „Podle prvotních zjištění došlo ke střetu osobního vozidla s motocyklem, přesná příčina, okolnosti a míra zavinění této tragické dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření dopravních policistů a kriminalistů,“ doplnila Kubíčková. Kvůli vyšetřování byla silnice několik hodin uzavřená.
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