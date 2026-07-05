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Motorkář se střetl s autem, pak narazil do svodidel. Na místě zemřel

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  12:32
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Smrtí motocyklisty skončila v sobotu v podvečer srážka osobního auta s motorkou na silnici I/13 na Ústecku. Záchranáři už mu nemohli pomoci. Motocyklista po střetu narazil do silničních svodidel, utrpěl smrtelná zranění, sdělila severočeská policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

Nehoda se stala krátce před 17:30 na silnici I/13 mezi Chlumcem a Přestanovem. „Podle prvotních zjištění došlo ke střetu osobního vozidla s motocyklem, přesná příčina, okolnosti a míra zavinění této tragické dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření dopravních policistů a kriminalistů,“ doplnila Kubíčková. Kvůli vyšetřování byla silnice několik hodin uzavřená.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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Motorkář se střetl s autem, pak narazil do svodidel. Na místě zemřel

Ilustrační foto.

Smrtí motocyklisty skončila v sobotu v podvečer srážka osobního auta s motorkou na silnici I/13 na Ústecku. Záchranáři už mu nemohli pomoci. Motocyklista po střetu narazil do silničních svodidel,...

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