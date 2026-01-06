Velké firmy o mzdách zatím jednají, Krajská zdravotní s navyšováním nepočítá

Výdělky zaměstnanců v Ústeckém kraji se v uplynulém roce zvýšily, rok 2026 však zatím nepřináší jistotu, že růst bude pokračovat stejným tempem. Velcí zaměstnavatelé vstupují do nového roku opatrně a konečná podoba mezd se bude odvíjet od výsledků kolektivních vyjednávání.

Operace v nemocnici Krajské zdravotní | foto: Krajská zdravotní

Konkrétní navýšení mezd pro rok 2026 zatím není dojednáno například ve společnosti Orlen Unipetrol RPA v Litvínově. Vyjednávání v rámci celé skupiny Orlen Unipetrol se postupně rozbíhají. „Cílíme na změny mzdových podmínek s účinností od 1. dubna 2026,“ uvedla společnost.

Průměrná mzda zaměstnanců Orlen Unipetrol RPA za prvních devět měsíců minulého roku přesáhla 83 tisíc korun, u dělnických profesí se pohybovala kolem 65 tisíc korun.

Velký mzdový průzkum. Kolik firmy letos zaměstnancům přidají

Také v teplické společnosti AGC Flat Glass Czech není další vývoj mezd zatím uzavřený. „V současné době probíhá vyjednávání mezi vedením společnosti a odborovými organizacemi,“ uvedl Libor Sehnal, manažer lidských zdrojů společnosti. Doplnil, že se mzdy pohybují nad republikovým průměrem.

Významným zaměstnavatelem v Ústeckém kraji je rovněž Krajská zdravotní, která sdružuje sedm nemocnic napříč regionem. Průměrná mzda v této společnosti za období od ledna do listopadu 2025 činila 59 358 korun.

Vedení společnosti nyní s plošným navyšováním mezd v letošním roce nepočítá. „V tuto chvíli nepředpokládáme, že bychom v roce 2026 mzdy navyšovali,“ uvedl Tomáš Petr, referent tiskového oddělení společnosti.

Otázka odměňování je však předmětem kolektivního vyjednávání. Krajská zdravotní před svátky informovala, že je před prodloužením platnosti stávající kolektivní smlouvy do 31. března 2026, přičemž vyjednávání o nové kolektivní smlouvě bude pokračovat v průběhu tohoto roku. Odborové organizace vznesly požadavek na navýšení tarifních mezd o 10 procent.

Růst mezd plánují některé středně velké firmy, například společnost Hennlich se sídlem v Litoměřicích. Průměrnou mzdu nezveřejňuje, s navyšováním výdělků v průběhu roku však počítá. „Předpokládáme, že budeme navyšovat mzdy na přelomu prvního a druhého čtvrtletí roku 2026, a to zhruba ve výši 1,5násobku inflace roku 2025,“ uvedl Pavel Šumera, jednatel společnosti.

Podle údajů Českého statistického úřadu dosáhla ve třetím čtvrtletí roku 2025 průměrná hrubá měsíční mzda v Ústeckém kraji 44 465 korun, což je meziročně o 6,1 procenta více. Přesto kraj zaostává za republikovým průměrem, který ve stejném období činil 48 295 korun, rozdíl tak přesahoval 3 800 korun měsíčně.

Za období od ledna do září loňského roku se pak průměrná mzda v kraji pohybovala na úrovni 44 081 korun.

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

Pomník rudoarmějce v Teplicích zmizel, město nechce ideologické nánosy

Neznámý pachatel v Teplicích zničil pomník vojákům Rudé armády. (7. května 2025)

V nové místo, které nebude zatíženo ideologickými nánosy, se promění bývalý pomník rudoarmějce v teplických Havlíčkových sadech. Zastupitelé schválili návrh na vyřazení sochy z majetku města a...

111 dní pauza. Ústí navrhuje: Ať se 2. liga rozšíří, majitelé platí za nic

Ústecký kouč Svatopluk Habanec.

Nejsou to dva roky prázdnin, ale i zimní přestávka dlouhá 111 dní připadá aktérům druhé ligy jako věčnost. Ústecký Viagem, štika českého fotbalu, agituje ústy majitele Přemysla Kubáně i trenéra...

Kliky i přítahy. Ústečtí strážníci udělali nábor, potřebují posily do centra

Náborová akce Městské policie v Ústí nad Labem. Dorazilo pět zájemců o práci v...

Zájem o práci městského policisty přivedl do Ústí nad Labem pět uchazečů, kteří zvažují profesní dráhu v uniformě. Městská policie Ústí nad Labem otevřela své zázemí zájemcům o službu a nabídla jim...

6. ledna 2026  6:27

Po americké křivdě český sen. Bratři Chlánové se jako soupeři dojímali z gólů

Litoměřice, 4. 1. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, Maxa liga....

Do továrny na sny to měl blíž z amerického Cedaru, kde před životní křivdou hrál, pro svůj hollywoodský příběh se však hokejový talent Robert Chlán musel vrátit do Česka. A není tuctový: svůj první...

5. ledna 2026  18:56

Teplice posílí „Zlatan“ z Ostravy. Trénuje s nimi už i slávista Fully

Ostravský Tomáš Zlatohlávek a David Šimek z Pardubic se přetahují o míč.

Prvoligové fotbalové Teplice posílil útočník Tomáš Zlatohlávek. Pětadvacetiletý hráč přichází na Stínadla z Baníku Ostrava na přestup a už se připojil k týmu na soustředění ve Špindlerově Mlýně.

5. ledna 2026  18:22

Vyzvednout a zavěsit klády. V Edmundově soutěsce po letech zase otevřeli jez

Poprvé po více než třech letech od rozsáhlého požáru v Národním parku České...

Poprvé po více než třech letech od rozsáhlého požáru v Národním parku České Švýcarsko došlo k otevření jezu v Edmundově soutěsce nedaleko Hřenska. Rychlý proud vody pomůže vyčistit tok od naplavenin...

5. ledna 2026  17:38

Tragédie na Lounsku. Muž zastřelil manželku a pak sebe, policie případ odloží

Kriminalisté v Ústeckém kraji vyšetřují první násilný trestný čin letošního...

Manželský pár, který našli minulý týden mrtvý v jeho domě v obci Stroupeč na Lounsku, zemřel na následky střelných poranění. Informaci zveřejnili policisté s tím, že muž nejprve zastřelil svou ženu a...

5. ledna 2026  15:16

Waltonova cesta zpět začíná. Hvězda českých hřišť posílí prvoligový Hradec

Rozpačitý rozehrávač A. J. Walton z Děčína v ústecké hale.

Bývalý nejužitečnější hráč nejvyšší české soutěž A. J. Walton posílí basketbalisty GBA Jindřichův Hradec ve druhé nejvyšší soutěži. Prvoligový klub, který se loni neudržel mezi elitou, oznámil...

5. ledna 2026  14:01

Odporné, zkritizovalo litvínovské ANO Okamurův projev. Lidé za to buňce tleskají

Kamila Bláhová, starostka Litvínova

Buňka hnutí ANO ze severočeského Litvínova se ostře vymezila proti výrokům Tomia Okamury na adresu Ukrajiny. Předseda Poslanecké sněmovny a SPD v rámci svého novoročního projevu kritizoval...

5. ledna 2026  12:47

Nechtěné historické nádraží. Po krachu s krajem stát budovu nabídne malé obci

Nádražní budova v Louce u Litvínova. (prosinec 2025)

Stát se znovu pokouší zbavit nepotřebného nádraží v Louce u Litvínova. Historickou budovu nabídne Správa železnic obci. Nyní se ladí podmínky převodu. V minulých letech byl ve hře převod na Ústecký...

5. ledna 2026  7:56

