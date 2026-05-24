Stavařka slaví úspěch s mýdlárnou. Rok jsem plnila popelnice, říká o začátcích

  8:48
Miloslava Hrachovcová s manželem provozují v Růžové na Děčínsku Mýdlárnu Rubens. Nejdřív vyráběli mýdlo jen pro hosty svého penzionu, postupně ale po jejich výrobcích začali toužit zákazníci z různých koutů světa. „Trvalo minimálně rok, než jsem našla správný poměr surovin,“ říká podnikatelka. Podnik nezůstal jen u mýdel, sortiment je hodně široký.
Miloslava Hrachovcová s manželem provozují v Růžové na Děčínsku Mýdlárnu Rubens. | foto: Lenka Dvořáková, MF DNES

Tak upřímně, kolik nepovedených mýdlových experimentů jste musela udělat, než jste si řekla: To je ono, to můžu dát lidem?
Přiznám se, že minimálně rok jsem plnila popelnice. Úplně vážně. My jsme totiž od začátku chtěli dělat mýdla z olejů, ne z hotových hmot. Myslela jsem si, že to bude jednodušší, že mi poradí lidé z chemických oborů, ale neporadili, takže jsem začala hledat staré receptury v antikvariátech a učila se všechno od začátku. Inspirací mi byla i moje babička, která vyráběla mýdla ze sádla, ale to byla prací mýdla. My jsme chtěli něco jiného – mýdlo na tělo, které bude pokožku ošetřovat. Trvalo minimálně rok, než jsem našla správný poměr surovin a řekla si: Wow, to je ono. A ten pocit mám i po čtyřiadvaceti letech.

Vy jste původně vystudovala úplně jiný obor. Jak jste se dostala k výrobě mýdel?
Ano, původně jsem stavařka, ale život nás zavedl jinam. S manželem jsme od devadesátých let podnikali, měli jsme penzion. Chtěli jsme se odlišit, nabízeli jsme různé zážitky, třeba i koně. Když děti odešly z domova, bylo to náročné udržet, ale zůstaly nám prostory a já si vzpomněla na rodinnou tradici výroby mýdel. Navázala jsem na staré recepty, které mají v naší rodině více než sto let, a začali jsme vyrábět mýdla, nejdřív pro hosty penzionu. Pak přišel zlom – reportáž v pořadu Toulavá kamera. Najednou jsme pochopili, jak velkou sílu mají média, a začali se ozývat zákazníci.

Co všechno u vás vlastně vyrábíte?
Základem jsou přírodní bylinková mýdla, ale tím to zdaleka nekončí. Postupně jsme sortiment hodně rozšířili. Děláme tuhé šampony, bylinné oleje, masti a mazání, balzámy na rty, deodoranty nebo šlehané kokosové tuky na pokožku. Máme i speciální produkty, třeba peelingovou mycí sůl z Mrtvého moře, bylinné směsi do koupele, mýdlové drtě nebo prací mýdla. Z bylinek vyrábíme i olejové maceráty, které jsou základem pro další produkty. Kromě kosmetiky nabízíme i doplňky, jako jsou bylinné polštářky, prohřívací solné pásy nebo aromaterapeutické silice. Snažíme se, aby si u nás člověk mohl poskládat kompletní péči o tělo – od mytí přes ošetření až po relaxaci.

Vaše mýdla nejsou primárně voňavá, ale funkční. Proč?
Od začátku jsme věděli, že chceme pracovat s bylinkami našich babiček a prababiček, tedy s tím, co je nám přirozené. Nešli jsme cestou exotických surovin, i když jsou skvělé. Každá bylinka má svůj účel, například šalvěj, tymián nebo mateřídouška mají dezinfekční účinky. U nás nenajdete mýdla, která jen hezky voní, ale mýdla, která mají pomáhat – regenerovat a ošetřovat pokožku. Každý produkt má svůj příběh a důvod, proč vznikl.

Na jakých bylinkách jsou vaše produkty nejčastěji postavené?
Pracujeme hlavně s bylinkami, které lidé znají už po generace. Hodně využíváme například levanduli, která pomáhá uvolnit tělo i mysl, heřmánek na zklidnění a regeneraci pokožky nebo měsíček, který je vhodný i pro citlivou pleť. Často používáme i mateřídoušku, šalvěj nebo tymián, které mají dezinfekční účinky, a pak třeba kopřivu, která je skvělá na vlasy. Na pohybový aparát se nám velmi osvědčil kostival nebo kaštan, které lidé vyhledávají hlavně při bolestech kloubů a svalů.

Zajímavé jsou i méně očekávané suroviny – třeba med, který působí jako přírodní antibiotikum, nebo kozí mléko, které je velmi šetrné k citlivé a problematické pokožce. A pak máme i bylinky zaměřené spíš na celkovou pohodu, jako je meduňka nebo máta, které zklidňují organismus a pomáhají uvolnit napětí.

Bylinky pomáhají i při zdravotních problémech. Je to tedy i vlastnost vašich mýdel?
My víme, že bylinky pomáhají, to je zkušenost předávaná generacemi, ale nemůžeme to oficiálně tvrdit, protože naše výrobky nejsou registrované jako léčiva. Můžeme mluvit pouze o vlastnostech bylin. Například kostival je známý na klouby a svaly, my ho macerujeme rok v oleji a pak lisujeme, takže vznikne silný koncentrát. Zákazníci se vracejí a říkají, že jim to pomáhá, a to je pro nás nejdůležitější.

Jak moc je výroba mýdla kreativní a jak moc chemická?
Výroba mýdla je především chemie. Základem jsou tři oleje – kokosový, olivový a palmový, každý má svou funkci. Aby z olejů vzniklo mýdlo, přidává se hydroxid sodný, tedy louh, a to je klíčová reakce. Jakmile směs zhoustne, lije se do forem, nechá se projít procesem zmýdelnatění a pak několik týdnů až měsíců schne, aby získala správnou tvrdost.

Co dnes nabízíte návštěvníkům kromě samotných výrobků?
Máme otevřeno celoročně a snažíme se nabídnout víc než jen nákup. Pořádáme workshopy, lidé si mohou mýdla sami upravit nebo ozdobit, máme bylinkovou zahradu i chodníky na boso. Snažíme se lidi zpomalit a vrátit je k jednoduchosti. A někdy to funguje až překvapivě – jeden pán odjel domů bez bot a zjistil to až po sto padesáti kilometrech. To je pro mě důkaz, že se u nás cítil opravdu dobře.

Stavařka slaví úspěch s mýdlárnou. Rok jsem plnila popelnice, říká o začátcích

