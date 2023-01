Nádhera v hrnci. Žatecké muzeum ukáže pohádkový poklad z 11. století

Žatecký poklad Poklad byl uložen do země v roce 1012 nebo krátce poté. Vlastníkem byl zřejmě někdo z nejbližšího okolí knížete Jaromíra. Hliněný hrnec se 494 předměty byl vykopán v srpnu 1937. Obsahoval šperky, stříbrné hřivny, více než 300 mincí, dva zlaté prsteny a další předměty. Dohromady depot vážil 2,7 kilogramu. Soubor představoval pro jeho vlastníka pohádkové bohatství a dodnes jde o nejtěžší a co do škály předmětů nejbohatší depot uložený před rokem 1050 v Čechách.