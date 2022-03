Byla to největší lahvárna v monarchii, muzeum vylíčí příběh ústecké sklárny

„K vidění budou především stovky lahví, čímž se poprvé prezentuje naše sbírka, která je rozsahem a skladbou mezi českými muzei naprosto unikátní. Jde o část historické vzorkovny ústecké sklárny, kterou zachránili muzejníci před zničením kolem roku 1970 a její poslední pozůstatky jsme z areálu vytáhli z vrstvy prachu a holubího trusu ještě my těsně před demolicí,“ uvádí kurátor výstavy Jakub Doležel.

„Lahve ukazují rozmanitost barev, tvarů a velikostí. Další exponáty přiblíží život zakladatelů podniku i řadových sklářů a technologii výroby. Všechny předměty zvýrazňuje originální výstavní architektura, která užívá jako hlavní materiál sklo v nejrůznějších formách. Z exponátů bych vyzdvihl obří lahve vysoké až 1,5 metru, kterými se sklárna prezentovala na průmyslových výstavách,“ dodává Doležel.

Návštěvníci se mohou těšit i na příběhy zaměstnanců. „Vzpomínky ústeckých sklářů odprezentujeme formou podcastů. Postihují práci, sociální zázemí, politiku, národnostní třenice a nebude chybět ani sex na pracovišti, který se odehrával ve vyhřátém bazénu u dřevěné chladírenské věže,“ přidává zajímavost Doležel.

Většina exponátů je součástí sbírek ústeckého muzea. Jedná se třeba o originální čtyřsegmentovou láhev na alkohol nazvanou Čtyřlístek, který byl vyráběný v ústecké likérce. „Pokračovatel regionální tradice sklářské výroby firma AGC nám zase zapůjčila bronzovou bustu továrníka Mühliga,“ podotýká kurátor výstavy.

Historie sklárny začala před 150 lety. V roce 1872 ji začala stavět coby svou dceřinou společnost ústecká chemička. Ta potřebovala hlavně obrovské množství demižonů na export kyselin a dalších agresivních chemických látek. Ve své době šlo o první a největší sklárnu specializovanou na obalové sklo v Rakousku-Uhersku.

„Nebyli to troškaři, takže šlo od začátku o největší lahvárnu v monarchii. Na počátku 20. století podnik přebírají do svého sklářského impéria tepličtí Mühligové, kteří v roce 1913 rozjíždějí automatizovaná výrobu prostřednictvím nákupu nových amerických strojů Owens. Od té chvíle se produkce prudce zvyšuje. Po válce i přes svůj německý původ mohli Mühligové pro své protinacistické postoje v podniku zůstat, ale jen coby zaměstnanci. Sklárna ukončila výrobu v roce 1997 a chátrala až do roku 2019, kdy ji majitel (americká firma Owens) srovnal se zemí,“ popisuje historii Doležel.

Lahve se distribuovaly prakticky do celého světa. „Mezi odběratelskými destinacemi bychom našli Alexandrii v Egyptě, čínské přístavy Hong-Kong a Tsing-Tao, Santiago de Cuba, venezuelské Maracaibo, Tel-Aviv v tehdejší britské Palestině či některá místa na indonéském ostrově Jáva. V Evropě se lahve exportovaly především do Dánska či Norska,“ líčí Doležel s tím, že i tyto exportní a mnohdy exotické lahve jsou součástí ústecké výstavy.

Produkce sklárny byla velmi obdivuhodná. „V roce 1907 to bylo 25 milionů lahví a k tomu 1 300 000 kilogramů bílého skla. Ovšem s následným příchodem Owensových automatů se tato produkce několikrát znásobila,“ upozorňuje Doležel.

Výstava v ústeckém muzeu potrvá do 26. února příštího roku.