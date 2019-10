Ústecký kraj chystá opravu deset let zavřeného muzea ve Varnsdorfu

„Budova je památkově chráněná a o to složitější bude její rekonstrukce. Kvůli restaurátorským průzkumům vily oprava nezačne dřív než za rok a půl, tedy až v příštím volebním období, a její cena je předběžně odhadována na 80 milionů korun,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM).



Městské muzeum ve Varnsdorfu vzniklo v roce 1926 a sídlilo v nevyhovujících prostorách reálky. V roce 1940 se přesunulo do empírové manufakturní vily, již roku 1834 postavil podnikatel Johann Lindner.



Projektanti spolu s památkáři budou muset vyřešit postup, jak opravit například havarijní stav některých částí konstrukcí dřevěných stropů a krovů, poškození dřevěných konstrukcí dřevokaznými škůdci a houbami, vlhké zdi v přízemí i suterénech a také úpravu okolní zahrady. Musí být zajištěn i autorský dozor po celou dobu stavby.



„Během rekonstrukce bude například vyměněna střecha, opraveny dřevěné stropy a krovy, budova se odizoluje, protože má vlhké zdi, počítá se s novými podlahami, omítkami i okny,“ přiblížila některé z chystaných prací mluvčí krajského úřadu Lucie Dosedělová s tím, že po opravě také v muzeu přibude výtah, víceúčelový sál a součástí úprav okolní zahrady budou i nová vstupní schodiště a chodníky.



V současné době se lidé do muzea mohou přijít podívat jen při výjimečných prohlídkách.



„Jsem rád, že se to konečně pohnulo, pro město je to velmi dobrá zpráva. Od začátku jsme usilovali o to, aby se muzeum vrátilo kraji, protože on vlastní sbírku památek i zaměstnance, město mělo jen za korunu pronájem muzea. Kraj přitom do oprav nemohl investovat, protože budova nebyla jeho, a minulé vedení města zase kvůli tomu, že nemělo sbírky,“ poznamenal varnsdorfský místostarosta Josef Hambálek (ANO).