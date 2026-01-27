Odborníci opravili „necelý“ Muchův obraz. Vyříznutý kus kdysi malíře rozčílil

V plném lesku a kráse mohou návštěvníci muzea v Mostě opět obdivovat monumentální obraz Alfonse Muchy s názvem Alegorie bohatství nebo také Bůh Mamon. Ve druhé polovině 30. let minulého století zdobil budovu bývalé České záložny v Mostě. Rozměrné dílo s výškou 233 cm a šířkou 464 cm bylo kompletně zrestaurováno. Práce byly rozděleny do dvou etap a dělil je určitý časový odstup.
Příprava na transport obrazu ještě s původním osvětlením.

Příprava na transport obrazu ještě s původním osvětlením. | foto: Oblastní muzeum a galerie Most

V ateliéru restaurátora před čištěním.
Transport obrazu k restaurátorovi.
Monumentální obraz Alfonse Muchy s názvem Alegorie bohatství nebo také Bůh...
Obraz Alfonse Muchy Bůh Mamon na výstavě Mucha dnes v Gočárově galerii v...
„První etapa předcházela vystavení obrazu Alfonse Muchy poprvé mimo Most na výstavě Mucha dnes v pardubické Gočárově galerii v roce 2024. Před touto výpůjčkou bylo potřeba zajistit vyspravení děr po celém obvodu obrazu, které patrně vzniklo ještě na původním místě bývalé České záložny v Mostě, pro kterou byl obraz namalován, kdy k obrazu bylo zřejmě připevněno obložení zdi,“ uvádí Olga Kubelková, kurátorka sbírky výtvarného umění Oblastního muzea a galerie v Mostě.

Došlo tak k odepnutí části rámu od lišty, díky čemuž došlo i k vyčištění vnitřního „zákoutí“ obrazu. „Všechny díry, které by na výstavě rušily celkový dojem z obrazu, byly podlepeny novými kousky plátna a zatmeleny. Na některých místech po dohodě s restaurátorem také probíhala drobná retuš. Při té příležitosti, kdy byl obraz pro restaurování sejmut ze zdi, byly na několika místech provedeny sondy, které odhalily původní barevnost, která byla v té době ještě skryta pod nánosy prachu. Na několika místech bylo potřeba obraz ještě následně napnout,“ dodává Kubelková.

V Mostě vystavili unikát. Muzeum ukazuje pašijové desky ze zbořených staveb

Protože před výstavou v Gočárově galerii nakonec nebylo tolik potřebného času na vyčištění celého obrazu, proběhla druhá, náročnější část restaurování až v roce 2025. Trvala čtyři měsíce a hotova byla před koncem loňského roku.

„Druhá část zahrnovala kompletní vyčištění díla. Nejprve bylo potřeba v celé ploše obrazu sejmout zažloutlou vrstvu laku. Pak následovalo kompletní čištění prachových částic, které vzhledem k jeho rozměru pokračovalo po malých částech. Už tam se rýsovala původní, do té doby skrytá barevnost velkoformátového obrazu Alfonse Muchy. V poslední fázi restaurování bylo potřeba ještě jemně vyrovnat plátno, popřípadě zaretušovat drobnosti, a tečkou za celým restaurováním pak bylo závěrečné lakování obrazu,“ přibližuje restaurátorské práce Kubelková.

Příprava na transport obrazu ještě s původním osvětlením.
V ateliéru restaurátora před čištěním.
Transport obrazu k restaurátorovi.
Monumentální obraz Alfonse Muchy s názvem Alegorie bohatství nebo také Bůh Mamon.
Nové je také osvětlení obrazu a popiska, která doplnila informace o samotném obrazu i Alfonsi Muchovi.

Zrestaurování obrazu stálo vyšší desítky tisíc korun, ze svých prostředků je hradilo Oblastní muzeum a galerie v Mostě.

Mucha rozměrné dílo namaloval v roce 1936, od konce roku 1937 byl součástí dvorany České záložny v Mostě. V roce 1939 po zabrání Sudet putoval obraz do neveřejných prostor záložny, kde zůstal až do roku 1977. Během bourání starého Mostu kvůli těžbě uhlí zmizel neznámo kam a až začátkem 80. let byl přijat do sbírek muzea.

Odborníci také díky pamětníkům a vnukovi Alfonse Muchy Johnovi zjistili další zajímavost, jež se obrazu týká. Mohli totiž nahlédnout do korespondence, z níž vyčetli, že slavný český malíř byl velmi rozezlen poté, co zjistil, že už během instalace byl obraz ve spodní části nešetrně vyříznut. Za obraz tehdy Mucha požadoval sto tisíc korun československých.

Influencer: Česko je pro život lepší než USA. Basket tu může být jako ve Španělsku

Premium
Basketbalový influencer Nicolas Russo.

Do Česka přivedla Američana Nicolase Russa láska. Oženil se tu a dnes natáčí vtipná videa o rozdílech mezi životem v Evropě a za oceánem, o boji s češtinou i o basketbalu, který sám na amatérské...

25. ledna 2026

Lidé zaplnili kostel, aby uctili hrdinu „Cícu“. V Chřibské se loučili s obětí střelby

Lidé v Chřibské na Děčínsku se rozloučili s obětí střelby na městském úřadu....

Lidé v Chřibské na Děčínsku v sobotu dopoledne uctili památku Libora Cicvárka, oběti pondělní střelby na městském úřadu. Zcela zaplnili kostel sv. Jiří, odhadem dorazilo kolem dvou set lidí. Po útoku...

24. ledna 2026  15:12

