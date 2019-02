Směna divadla a muzea vyvolává otazníky, zejména ohledně financování

Diskuze se vedou mimo jiné i proto, že objekt muzea byl relativně nedávno za velké peníze zrekonstruován a vedlejší budova divadla by také potřebovala generální opravu. Ústí už divadlo částečně financuje.

Podle ústeckého primátora Petra Nedvědického (ANO) a krajského radního Martina Kliky (ČSSD) zatím panuje na tomto modelu předběžná shoda. Konkrétní datum, kdy by k majetkovému vypořádání mohlo dojít a jak přesně bude vypadat, ale zatím na stole není.

„V momentě, kdy vlastník deseti procent podílu na divadle má padesátiprocentní podíl na rozhodování a spoluodpovědnosti, může to způsobovat určité problémy. Rozhodně je logické řešení, aby muzeum přešlo do vlastnictví kraje a město by si ponechalo divadlo,“ prohlásil Nedvědický.

Výměnu ještě bude muset schválit ústecké zastupitelstvo. „Nyní k tomu nemáme žádné informace, takže se nelze vyjádřit,“ sdělila opoziční zastupitelka Yveta Tomková (Vaše Ústí) na dotaz, co nápadu říká.

Zatím kraj ročně provoz divadla financuje 30 miliony korun, stejně jako město, což bude platit i příští rok. Kvůli havarijnímu stavu divadlo v roce 2016 dostalo 20 milionů korun navíc, polovinu opět dal kraj i město. To loni také zaplatilo za opravy výtahů 1,4 milionu. Rozpočet muzea je 23 milionů korun a jeho provoz dotuje pouze město.

Datum směny budov, majetkové vyrovnání ani budoucí fungování obou institucí nejsou ještě známé. „Hrubě se mi to nelíbí, i když detaily nejsou známy. Ale co jsem zatím slyšel, žádný ekonomický model tam není, a je to čistě směna,“ míní bývalý ústecký zastupitel Radim Bzura.

„V tento okamžik je to pro město extrémně nevýhodné, protože oprava muzea stála půl miliardy korun, a město ji bude ještě 12 let splácet. Takže magistrátu zbude dluh po muzeu a k tomu mnohem dražší divadlo,“ dodává bývalý zastupitel.

Zatímco počet návštěvníků muzea roste, zájem je kromě výstav také o řadu akcí pro veřejnost, návštěvnost divadla zaostává. „Muzeum je s Činoherním studiem ,top‘ ve městě, dělá Ústí dobré jméno a kraji ho předáme v podstatě zadarmo, zatímco město si nechá divadlo, které je na provoz finančně mnohem náročnější,“ pokračuje Bzura.

„Hlavně divadelní budova je v havarijním stavu a naposledy prošla rekonstrukcí před 30 lety. Město tak chce kraji předat rolls-royce, který dál bude splácet, a nechá si divadlo, což je v podstatě časovaná bomba, kde je spousta techniky a zázemí na hranici životnosti,“ doplňuje bývalý zastupitel.

Město i kraj dají divadlu na zvýšení platů po třech milionech

Kraj předloni zcela nečekaně naráz odvolal pět ředitelů muzeí a galerií. Je otázka, jak by se postavil k tomu ústeckému. Jeho ředitel Václav Houfek směnu komentovat nechtěl, také kvůli nedostatku informací.

„Výměna ředitele by se mohla stát i od města, s kterým ale máme dobré vztahy. Nevidím důvod, proč by se to mělo stát, ale co bude dál, nikdo neví. V každém případě muzeum stejně jako sbírky zůstanou a občané města by neměli pocítit vůbec nic,“ poznamenal Houfek.

Podle Kliky kraji patří 14 muzeí, proto by prý taková dohoda dávala smysl, a podpora divadla má pokračovat nadále. „Jsme ve shodě s městem směrem k financím určeným na platy v divadle. Kraj by podporoval divadlo i do budoucna v rámci dotačního titulu. Jsou to ale věci k dalšímu jednání,“ doplnil Klika a potvrdil to i primátor Nedvědický.

„Další navyšování je možné na základě žádosti a podle ekonomické situace města v daném roce,“ uvedla mluvčí Ústí Romana Macová s tím, že další výhled na financování scény nyní nelze konkretizovat. Zatím platby stejným dílem kraje a města pro divadlo platí.

V úterý rada města schválila divadlu 3 miliony korun kvůli zvýšení platů, kraj dá stejně. Ovšem rada města také schválila 1,1 milionu korun na celoroční provoz Collegia Bohemika, které sídlí v muzeu. Co pro něj bude znamenat změna vlastníka, zatím také není jasné.