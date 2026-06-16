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Česko má první muzeum cihel, ukazuje i unikátní kusy až z Egypta

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  13:30
V Sulejovicích na Litoměřicku otevřeli první muzeum cihel v České republice. Ve sbírce je kolem 800 kusů. Součástí expozice jsou cihlářské vozíky a návštěvníci uvidí i film o historii cihlářství. V budoucnu plánuje obec programy pro děti.
V Sulejovicích na Litoměřicku otevřeli první muzeum cihel v Česku. (červen 2026)

V Sulejovicích na Litoměřicku otevřeli první muzeum cihel v Česku. (červen 2026) | foto: ČTK

V Sulejovicích na Litoměřicku otevřeli první muzeum cihel v Česku. (červen 2026)
V Sulejovicích na Litoměřicku otevřeli první muzeum cihel v Česku. (červen 2026)
V Sulejovicích na Litoměřicku otevřeli první muzeum cihel v Česku. (červen 2026)
V Sulejovicích na Litoměřicku otevřeli první muzeum cihel v Česku. (červen 2026)
16 fotografií

Cihlářství má v Českém středohoří bohatou historii. Region byl pro obor významný díky kvalitní hlíně se spraší. Přímo v Sulejovicích byla založena cihelna před 180 lety v roce 1846.

Obec patřila pod lovosické panství rodu Schwarzenbergů, kteří podporovali místní průmyslový rozvoj včetně cihlářské výroby. Objekt už v současnosti neexistuje, ale unikátní kolkované cihly s erbovním znamením rodu nebo písmenem S místní léta schovávali.

„Poté, co jsme přesunuli poštu do přízemí, zůstalo celé nevyužité první patro obecního úřadu a navíc máme dvůr. Kamarádi měli sbírku cihel doma a na její rozšiřování neměli prostory, tak vznikl nápad na muzeum, který zastupitelé podpořili,“ řekl starosta Jan Masopust (nez.).

Příprava trvala zhruba rok, mezitím lidé přinášeli na úřad cihly. „Dovezli nám je i z Egypta, takže už nemáme jen z okolí, ale ze všech okolních i vzdálenějších zemí,“ uvedl starosta.

Nejstarší cihla je podle ředitele muzea Jakuba Kocha z roku 1765. „Zajímavé jsou všechny cihly. Není to jen o starých kouscích se zajímavými kolky, což jsou cihlářské značky, ale jsou tu cihly s jedinečnou hodnotou. V cihlářství dřív pracovali lidé méně nadaní, méně zdatní, a tím pádem vytvářeli chyby,“ uvedl starosta.

Exponáty s vadami

V řadách cihel, které jsou i venku na dvoře úřadu, najdou pozorní turisté cihly s obrácenými písmeny a různými vadami. Ceněné jsou mezi sběrateli kusy, na kterých je stopa zvířete nebo otisky prstů. U cihel jsou štítky s místem původu.

V Sulejovicích na Litoměřicku otevřeli první muzeum cihel v Česku. (červen 2026)
V Sulejovicích na Litoměřicku otevřeli první muzeum cihel v Česku. (červen 2026)
V Sulejovicích na Litoměřicku otevřeli první muzeum cihel v Česku. (červen 2026)
V Sulejovicích na Litoměřicku otevřeli první muzeum cihel v Česku. (červen 2026)
16 fotografií

Nechybí ani ukázky historických forem a předmětů, dokumenty k nákupu a původu cihel, jiné cihlové výrobky a moderní cihly pro stavební průmyslu.

Muzeum je otevřené v době provozu úřadu nebo na objednání. Přinést s sebou mohou lidé i cihlu do sbírky.

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