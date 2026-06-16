Cihlářství má v Českém středohoří bohatou historii. Region byl pro obor významný díky kvalitní hlíně se spraší. Přímo v Sulejovicích byla založena cihelna před 180 lety v roce 1846.
Obec patřila pod lovosické panství rodu Schwarzenbergů, kteří podporovali místní průmyslový rozvoj včetně cihlářské výroby. Objekt už v současnosti neexistuje, ale unikátní kolkované cihly s erbovním znamením rodu nebo písmenem S místní léta schovávali.
„Poté, co jsme přesunuli poštu do přízemí, zůstalo celé nevyužité první patro obecního úřadu a navíc máme dvůr. Kamarádi měli sbírku cihel doma a na její rozšiřování neměli prostory, tak vznikl nápad na muzeum, který zastupitelé podpořili,“ řekl starosta Jan Masopust (nez.).
Příprava trvala zhruba rok, mezitím lidé přinášeli na úřad cihly. „Dovezli nám je i z Egypta, takže už nemáme jen z okolí, ale ze všech okolních i vzdálenějších zemí,“ uvedl starosta.
Nejstarší cihla je podle ředitele muzea Jakuba Kocha z roku 1765. „Zajímavé jsou všechny cihly. Není to jen o starých kouscích se zajímavými kolky, což jsou cihlářské značky, ale jsou tu cihly s jedinečnou hodnotou. V cihlářství dřív pracovali lidé méně nadaní, méně zdatní, a tím pádem vytvářeli chyby,“ uvedl starosta.
Exponáty s vadami
V řadách cihel, které jsou i venku na dvoře úřadu, najdou pozorní turisté cihly s obrácenými písmeny a různými vadami. Ceněné jsou mezi sběrateli kusy, na kterých je stopa zvířete nebo otisky prstů. U cihel jsou štítky s místem původu.
Nechybí ani ukázky historických forem a předmětů, dokumenty k nákupu a původu cihel, jiné cihlové výrobky a moderní cihly pro stavební průmyslu.
Muzeum je otevřené v době provozu úřadu nebo na objednání. Přinést s sebou mohou lidé i cihlu do sbírky.