Podezřelá smrt v Teplicích. Muže našli zraněného, o infarktu rodina pochybuje

Událost se odehrála v úterý 11. listopadu v odpoledních hodinách. Podle slov příbuzné muž doprovodil svou dceru na trénink tenisu do haly v ulici Na Letné. V době tréninku se šel projít směrem k sousední rozhledně.
„Přibližně v 16:28 telefonoval se svou maminkou. V 16:40 byl nalezen a okamžitě byla volána záchranná služba a zahájena první pomoc – můj švagr prodělal infarkt,“ popsala žena.
Ovšem následná vyšetření podle ní ukázala, že má muž velké modřiny a poranění v obličeji. Rodina měla proto podezření, že ho mohl někdo přepadnout.
„Infarkt pravděpodobně nebyl natolik silný, aby způsobil těžký pád, takže zranění hlavy mohou pocházet právě z potyčky,“ napsala žena.
Muž utrpěl velký otok na mozku a jeho stav byl velmi vážný, v bezvědomí byl zřejmě dlouhé minuty nebo desítky minut. I přes péči lékařů v nemocnici zemřel.
Úmrtí potvrdila policie. Ta sice případ vyšetřuje, ale zatím nelze jasně říci, že úmrtí souvisí s nějakým kriminálním činem. „Případem se zabýváme. Soudní pitva proběhne v pátek. Do té doby nebudeme poskytovat žádné informace,“ uvedla tisková mluvčí teplické policie Ilona Gazdošová. Policisté hledají případné svědky.
Co se stalo, chce rozklíčovat i rodina. Veřejnost oslovila prostřednictvím sociální sítě Facebook. O svědectví žádají ty, kteří muže v lokalitě spatřili nebo zde mají kamerové zařízení.