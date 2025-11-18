Podezřelá smrt v Teplicích. Muže našli zraněného, o infarktu rodina pochybuje

  15:09
Policie v Teplicích vyšetřuje okolnosti úmrtí muže, kterého bezvládného našli kolemjdoucí v oblasti části Letná. Podle zprávy lékařů prodělal infarkt. Jeho rodina měla ovšem podezření, že ho mohl i někdo napadnout a infarkt byl důsledkem. Jeho nejbližší proto na sociální síti oslovili veřejnost se žádostí o informace, hledají možné svědky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Událost se odehrála v úterý 11. listopadu v odpoledních hodinách. Podle slov příbuzné muž doprovodil svou dceru na trénink tenisu do haly v ulici Na Letné. V době tréninku se šel projít směrem k sousední rozhledně.

„Přibližně v 16:28 telefonoval se svou maminkou. V 16:40 byl nalezen a okamžitě byla volána záchranná služba a zahájena první pomoc – můj švagr prodělal infarkt,“ popsala žena.

Ovšem následná vyšetření podle ní ukázala, že má muž velké modřiny a poranění v obličeji. Rodina měla proto podezření, že ho mohl někdo přepadnout.

„Infarkt pravděpodobně nebyl natolik silný, aby způsobil těžký pád, takže zranění hlavy mohou pocházet právě z potyčky,“ napsala žena.

Muž utrpěl velký otok na mozku a jeho stav byl velmi vážný, v bezvědomí byl zřejmě dlouhé minuty nebo desítky minut. I přes péči lékařů v nemocnici zemřel.

Úmrtí potvrdila policie. Ta sice případ vyšetřuje, ale zatím nelze jasně říci, že úmrtí souvisí s nějakým kriminálním činem. „Případem se zabýváme. Soudní pitva proběhne v pátek. Do té doby nebudeme poskytovat žádné informace,“ uvedla tisková mluvčí teplické policie Ilona Gazdošová. Policisté hledají případné svědky.

Co se stalo, chce rozklíčovat i rodina. Veřejnost oslovila prostřednictvím sociální sítě Facebook. O svědectví žádají ty, kteří muže v lokalitě spatřili nebo zde mají kamerové zařízení.

Podezřelá smrt v Teplicích. Muže našli zraněného, o infarktu rodina pochybuje

