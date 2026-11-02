Muž podle vyšetřovatelů z hospodářské kriminálky vlky zastřelil v období od ledna do dubna letošního roku. Přestože policisté dostali oznámení až s několikaměsíčním zpožděním, střelce se jim podařilo vypátrat. Sám na sebe upozornil svým vychloubáním.
„Zastřelit dva vlky a ještě se tím chlubit? To opravdu není hrdinství,“ konstatovala policie bez uvedení podrobností.
Kriminalisté neobvyklou kauzu rozpletli na základě operativních informací a nálezu kosterních pozůstatků přímo v terénu. „Expertní zkoumání následně potvrdilo, že objevená torza těl patřila právě vlkům,“ uvedl tiskový mluvčí policie Václav Krieger.
Policisté také muži odebrali několik legálně držených zbraní včetně střeliva.
Vyšetřovatelé muže obvinili z neoprávněného nakládání s chráněnými živočichy a pytláctví. V případě uznání viny soudem mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody.
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26. srpna 2026