Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Muž na Mostecku zastřelil dva vlky. Pak udělal chybu, která ho prozradila

Autor:
  12:28

Fotogalerie3

Kosterní pozůstatky vlka obecného, které policisté nalezli ukryté v lesním porostu na Mostecku. | foto: Policie ČR

Kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyřiačtyřicetiletého muže, který podle vyšetřování v oboře Fláje na Mostecku zastřelil samce a samici vlka obecného. Těla kriticky ohrožených šelem následně ukryl v lesním porostu. Hrozí mu až tři roky vězení.

Muž podle vyšetřovatelů z hospodářské kriminálky vlky zastřelil v období od ledna do dubna letošního roku. Přestože policisté dostali oznámení až s několikaměsíčním zpožděním, střelce se jim podařilo vypátrat. Sám na sebe upozornil svým vychloubáním.

„Zastřelit dva vlky a ještě se tím chlubit? To opravdu není hrdinství,“ konstatovala policie bez uvedení podrobností.

Kosterní pozůstatky vlka obecného, které policisté nalezli ukryté v lesním porostu na Mostecku.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Kriminalisté neobvyklou kauzu rozpletli na základě operativních informací a nálezu kosterních pozůstatků přímo v terénu. „Expertní zkoumání následně potvrdilo, že objevená torza těl patřila právě vlkům,“ uvedl tiskový mluvčí policie Václav Krieger.

Policisté také muži odebrali několik legálně držených zbraní včetně střeliva.

Vyšetřovatelé muže obvinili z neoprávněného nakládání s chráněnými živočichy a pytláctví. V případě uznání viny soudem mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

26. srpna 2026
Vstoupit do diskuse (23 příspěvků)

Nejčtenější

Projděte se nechtěným zámkem v Českém středohoří. Kraj už popáté nenašel kupce

Zámek Milešov je kulturní památka.

Pátý pokus o prodej a znovu neúspěšný. Zámek Milešov v Českém Středohoří zůstává i po další dražbě v majetku Ústeckého kraje.

OBRAZEM: Oprýskaný miláček filmařů. Kostel u hranic umí uhranout, už neměl stát

Kostel ve Výsluní na Chomutovsku. (rok 2026)

Vyhořel, měl se zbourat a na dlouhá léta z něj zbylo jen nevlídné torzo. Kostel svatého Václava ve Výsluní na Chomutovsku však odmítl zaniknout. Dnes novorománská dominanta Krušných hor nabírá druhý...

Spor o slepice. Úřad zakázal domácí chov, který vadí sousedům. Nezákonně

Premium
Chov slepic rozpoutal spor mezi Ester Ratiborskou, sousední rodinou a stavebním...

Pořízení několika slepic na soukromou zahradu se proměnil v boj s úředníky. Stavební úřad nařídil Ester Ratiborské z Hluban na Lounsku, aby se slepic zbavila, v obci se podle něj chovat slepice...

Noční rodeo v Teplicích. Kamery točí desítky závodníků, ti ale pokutu nedostanou

Komunikace u vlakového nádraží v Teplicích patří k problémovým místům, kde...

Nové monitorovací kamery, jež měří rychlost projíždějících vozidel v centru Teplic, ukazují data, ze kterých běhá občas mráz po zádech. Zařízení, která pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu...

Policie začala vyšetřovat nález ostatků na místě masakru Němců v Postoloprtech

„Bylo učiněno několik drobných nálezů, které mohou souviset s událostmi na...

Policejní Úřad vyšetřování zločinů komunismu zahájil úkony trestního řízení ve věci nálezu ostatků v areálu bývalých kasáren v Postoloprtech na Lounsku. V červnu 1945 tam českoslovenští vojáci zabili...

Muž na Mostecku zastřelil dva vlky. Pak udělal chybu, která ho prozradila

Kosterní pozůstatky vlka obecného, které policisté nalezli ukryté v lesním...

Kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyřiačtyřicetiletého muže, který podle vyšetřování v oboře Fláje na Mostecku zastřelil samce a samici vlka obecného. Těla kriticky ohrožených šelem následně...

2. listopadu 2026  12:28

Ústí po halloweenském hororu mluví o krizi. Je potřeba restart, cítí trenér

Ústecký brankář Tomáš Holý inkasuje gól.

Hororový výsledek den před Halloweenem stvrdil ústecký útlum. Fotbalisté druholigového Viagemu dostali ve Vlašimi v bitvě o barážové příčky nakládačku 0:3, už čtyři kola nevyhráli, získali pouhý bod...

2. listopadu 2026  10:08

Před volbami o tom mlčeli. Plán na rušení obvodů v Ústí je podraz, říká starostka

Jednička kandidátky Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov Yveta Tomková je...

Plán budoucího vedení Ústí nad Labem na zrušení čtyř městských obvodů vyvolává ostré reakce. Uskupení Jedno Ústí, které zvítězilo v říjnových komunálních volbách, chce správu města sjednotit pod...

2. listopadu 2026

Policie pátrá po řidiči, který v Teplicích srazil chlapce na přechodu a ujel

ilustrační snímek

Policie pátrá po řidiči, který v sobotu v Teplicích srazil na přechodu pro chodce nezletilého chlapce a z místa nehody odjel. Chlapce převezli záchranáři do nemocnice. V neděli o tom informovala...

1. listopadu 2026  15:44

Po nehodě stojí Perková na nohou: Sním o paralympiádě, ale fotbal si už nezahraju

Premium
Simona Perková se po těžké autonehodě postavila na nohy, ale fotbal už hrát...

Přežila děsivou autonehodu. Tři roky po ní stojí na nohou, i když lékaři jí moc velkou šanci nedávali. I bývalá teplická fotbalistka Simona Perková to považuje za zázrak, ale k úplnému štěstí jí...

1. listopadu 2026

O Trmalově zlomeném prokletí i teplickém poznání: Jak důležité je míti Pulkraba

Teplický gólman Matouš Trmal se ohlíží za míčem.

Prokletí je zlomeno. Když se jinak skvělý fotbalový brankář Matouš Trmal vracel jako soupeř na Slovácko, končilo to kuriózními kiksy. V sobotu si ale okusovat nehty nemusel – jednička Teplic dosáhla...

1. listopadu 2026  11:11

Litvínovský šéf: Pracujeme na ozdravném plánu, musíme i na projektu stadionu

Nový provozní ředitel litvínovského hokeje Kamil Burda.

Ozdravný plán a projekt na přestavbu Hlinkova stadionu. Vize Kamila Burdy coby nového šéfa hokejového Litvínova, který chce řídit extraligový klub jako obchodní společnost. „Pro mě je zásadní,...

1. listopadu 2026  10:12

Koupila dům a zachránila v něm tradici. Tu práci musíte milovat, říká hrnčířka

Magdalena Brožová vyrábí v Levíně keramiku.

Dlouhá staletí už se lidé v Levíně na Litoměřicku věnují hrnčířství a keramice. Městys byl v dávných dobách řemeslem vyhlášený a stal se díky němu poměrně bohatým obchodním centrem. Dnes už je tu...

1. listopadu 2026  8:20

Slovácko - Teplice 1:3, domácí v krizi, výhru hostů řídil Pulkrab

Sestřih zápasu
Tepličtí fotbalisté se radují z gólu Matěje Pulkraba v utkání proti Slovácku.

Čtvrtá porážka v krátké době za sebou, opět spousta inkasovaných gólů. Fotbalové Slovácko prožívá těžké chvíle. V utkání 13. kola první ligy podlehlo doma Teplicím 1:3, za které skórovali Pulkrab,...

31. října 2026  14:20,  aktualizováno  16:51

Sparťanský talent Holčák: Ve Finsku je pracovitá kultura a depresivní zima

Chomutov, 28. 10. 2026, Chomutov - Litoměřice, 1. hokejová liga. Tomáš Holčák.

Máte pocit, že je v Česku na podzim a v zimě pořád tma? Hokejový útočník Tomáš Holčák si tu po šesti letech strávených ve Finsku připadá jako v době letního slunovratu.

31. října 2026  15:44

Z inspektora pivní legendou. Cibich dobyl svět, v Březně se však pivo dovařilo

Etiketa Březňáku s Victorem Cibichem

V pravé ruce třímá orosený půllitr s pivem, v levé doutníček. Nakloní sklenici a rozkošnicky se napije. Zároveň však pozoruje okolí bystrýma modrýma očima – a to už pěknou řádku let. Viktor Cibich se...

31. října 2026

Ranař Havelka v krvavé bitce mstil zraněného Kašeho: Na hvězdy nesahejte!

Potyčka v zápase Litvínova a Vítkovic.

Zraněný a pomstěný Ondřej Kaše. Hokejový Litvínov v pátečním zápase s Vítkovicemi přišel o svého lídra a domácí tvrďák Martin Havelka zmydlil hříšníka Rhetta Hollanda v ostré bitce. „Kdo sáhne na...

30. října 2026  22:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×