Hákové kříže a slepice bez hlavy. V Teplicích zaútočili na modlitebnu muslimů

  12:11
Minimálně dva velké hákové kříže a další symboly nasprejoval někdo na fasádu muslimské modlitebny v Teplicích. Případ vyšetřují policisté. Součástí útoku na muslimskou obec byla i o několik dní později pohozená slepice bez hlavy na prahu stejného domu.
Minimálně dva velké hákové kříže a další symboly nasprejoval někdo na fasádu modlitebny v Teplicích. (28. března 2026) | foto: Jan Veselý, MF DNES

Zhruba dva metry velké, růžovou fluorescenční barvou vyvedené hákové kříže na sídle Muslimské obce Teplice jsou viditelné přes plot, který je asi padesát metrů od samotné modlitebny. Objekt hlídaný několika kamerami, halogenovými světly a vysokým plotem je v ulici U Nových lázní, je skrytý v postranní uličce v lokalitě, jíž místní říkají „Na Ovále“. Řada Tepličanů ale ani neví, že tu muslimové svůj objekt mají.

Modlitebna je určená pro hosty Lázní Teplice v Čechách, které tradičně sázejí na tuto klientelu ze zemí Blízkého východu. Ovšem modlit se a setkávat se sem zajíždějí i věřící z širšího okolí Teplic, kteří se na severu Čech usadili, vzali si české manželky nebo tu podnikají.

„Tepličtí policisté v současné době prověřují oba oznámené případy, tedy posprejování objektu hákovými kříži i nález usmrceného zvířete před vstupem do modlitebny. V této fázi k nim nebudeme sdělovat bližší informace,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

„Současně mohu potvrdit, že v rámci celorepublikového bezpečnostního opatření policie ve zvýšené míře dohlíží na náboženské objekty obecně, nikoli pouze na konkrétní modlitebnu v Teplicích,“ sdělila k případu jen obecně policejní mluvčí.

Tepličtí muslimové případ z minulého víkendu nijak nerozviřovali, až po týdnu na něj upozornila Eman Ghalebová, někdejší studentka zdejšího gymnázia a dcera místního lékaře.

„Nedalo mi to a musím to napsat. V Teplicích se v posledních dnech dějí věci, které prostě nemůžeme přecházet mlčením. Druhý den svátku Íd al-Fitr (sobota 21. 3.) byla budova Muslimské obce posprejována hákovými kříži po celé své ploše. Vedení to nechtělo hned medializovat a řešilo situaci s policií, která to nyní vyšetřuje. O několik dní později následoval další útok (ve středu 25. 3.), kdy někdo před vstup do modlitebny záměrně položil mrtvou černou slepici s uříznutou hlavou,“ napsala na svůj facebookový profil Eman Ghalebová.

„Tohle není náhoda ani hloupý vtip. Tohle je zastrašování a šíření nenávisti. Teplice byly vždy pokojným městem, kde lidé různých kultur a vyznání dokážou žít vedle sebe. Věřím, že je to čin jednotlivců, ale i tak se to musí brát vážně. Takové činy totiž vyvolávají strach, zhoršují pocit bezpečí a narušují soužití mezi lidmi. Místa modlitby mají být bezpečná. Pro každého, ať už jde o kostel, synagogu nebo muslimskou modlitebnu,“ dodala.

Sama má pocit, že „to, co se stalo, nevzniklo ve vzduchoprázdnu. Jde o důsledek atmosféry, ve které se léta normalizuje rozdělování lidí, strach a jednoduchá populistická a nenávistná rétorika“.

Redaktor iDNES.cz v sobotu ráno v okolí „Oválu“ oslovil několik lidí, kteří tu bydlí. O křížích na modlitebně ani nevěděli, natož o možném pachateli nebo pachatelích. Po dotazu se sami šli na posprejovaný objekt podívat.

Nenápadná modlitebna je v Teplicích roky. Muslimové ale chtěli zhruba před 25 lety postavit v Zámecké zahradě v centru města mešitu s minaretem, to však mezi Tepličany vyvolalo velký odpor.

Počty lázeňských hostů ze zemí Blízkého východu, kteří si sem jezdí léčit pohybová onemocnění, se liší. Zhruba v letech 2010 až 2012 byl vrchol, ve městě byly tisíce rodin, to vlády zemí Perského zálivu masivně výjezdy s nemocnými dotovaly. V posledních letech počet Arabů léčících se ve městě klesl.

Ilustrovat to lze například na hotelu Plaza, který je proti modlitebně. Specializoval se na arabskou klientelu a nyní ho chce vlastník rozprodat jako apartmánový nebo bytový dům.

V nedalekém Kvítkově pak chtěli arabští developeři pro klienty postavit celou vesnici, z plánů ale sešlo. Nicméně ve městě a okolí se stovky Arabů usadily a žijí tu a podnikají.

