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Munice ležela všude, pak přišla exploze. Policisté mají za výbuch skladu podmínky

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  14:10
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K výbuchu muničního skladu v Bílině došlo 15. září 2020.

K výbuchu muničního skladu v Bílině došlo 15. září 2020. | foto: JV Press.cz

Bývalý ředitel policejní pyrotechnické služby Michal Dlouhý (vlevo) a bývalý...
Bývalý ředitel policejní pyrotechnické služby Michal Dlouhý (vlevo) a bývalý...
Bývalý ředitel policejní pyrotechnické služby Michal Dlouhý (vlevo) se u soudu...
Bývalý vedoucí teplické pyrotechnické expozitury Daniel Petráš (vpravo) se u...
17 fotografií
Odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem v pondělí rozhodl o vině dvou bývalých policistů v souvislosti s výbuchem skladu munice v Bílině na Teplicku v roce 2020. Zrušil rozsudek teplického soudu a uložil oběma trest jednoho roku vězení podmíněně odložený na 18 měsíců. Rozsudek je pravomocný, je možné proti němu podat dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně. Obhájce jednoho z obžalovaných řekl, že tuto možnost zváží.

Exploze skladu v části Chudeřice v září 2020 nikoho nezranila, rozmetala několik drobnějších trosek do okolí. Odsouzen byl Michal Dlouhý a Daniel Petráš za obecné ohrožení z nedbalosti. Předseda senátu krajského soudu Tomáš Plha uvedl, že oba porušili své povinnosti.

V původním civilním skladu, který si policie pronajímala, se ukládala munice mimo místa, která k tomu byla určena, a ve vyšším množství, než bylo povoleno. Skladovat bylo možné pouze 98 kilogramů výbušniny. V době výbuchu bylo ve skladu 144 kilogramů výbušniny, ležela na zemi a jinde v celém areálu.

Za výbuch skladu munice podmínka. Stejný soudce policisty nejprve osvobodil

Okresní soud v Teplicích nejprve v roce 2024 muže zprostil obžaloby. Rozsudek následně zrušil krajský soud. Napodruhé teplický soud uložil loni v listopadu mužům trest šest měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu jednoho roku.

Soudce Miroslav Čapek tehdy řekl, že nemohl dostát svému slibu soudce, protože by musel znovu muže zprostit. Uvedl, že jde o trest symbolický. Odvolací krajský soud dnes rozsudek teplického soudu opět zrušil a rozhodl ve věci sám. Ohradil se proti vyjádření Čapka, že byl zavázán rozhodnout o vině obžalovaných. K tomu nebyl podle Plhy ani náznakem zavazován.

K výbuchu muničního skladu v Bílině došlo 15. září 2020.
Bývalý ředitel policejní pyrotechnické služby Michal Dlouhý (vlevo) a bývalý vedoucí teplické pyrotechnické expozitury Daniel Petráš (vpravo) se u soudu zpovídají z výbuchu muničního skladu v Bílině.
Bývalý ředitel policejní pyrotechnické služby Michal Dlouhý (vlevo) a bývalý vedoucí teplické pyrotechnické expozitury Daniel Petráš (vpravo) se u soudu zpovídají z výbuchu muničního skladu v Bílině.
Bývalý ředitel policejní pyrotechnické služby Michal Dlouhý (vlevo) se u soudu zpovídá z výbuchu muničního skladu v Bílině.
17 fotografií

Příčinou výbuchu byl označen předchozí požár, který vznikl samovznícením muniční náplně. Samotný výbuch nebyl kladen obžalovaným za vinu. „Zjednodušeně se dá říci, že obžalovaní z titulu svých funkcí a postavení vedoucích v rámci pyrotechnické služby Policie ČR z nedbalosti zavinili, že nebyly dodržovány závazné předpisy pro ukládání munice v daném skladu. Když došlo k výbuchu, došlo ke zvýšení obecného ohrožení tím, že bylo skladováno více munice a byla ukládána na místa, na která to nebylo dovoleno,“ uvedl státní zástupce Martin Krumpoch.

Neřešili podmínky užívání skladu, řekl soud

Policie před lety hledala prostor pro skladování munice. Petráš byl pověřen tím, aby našel vhodný areál. Místo vytipoval a Dlouhý rozhodl o výběru. Ani jeden podle krajského soudu neřešil kolaudační rozhodnutí. Z nedbalosti podle odvolacího soudu zvýšili ohrožení života a zdraví lidí a majetku. „Ani jeden z nich neřešil, za jakých podmínek může být sklad užíván,“ uvedl Plha s tím, že to je nejzávažnější provinění obou obžalovaných. Petráš jako pyrotechnik vytipoval sklad k pronájmu, Dlouhý rozhodl o jeho pronajmutí.

Dlouhý svou vinu uznal, z pozice vedoucího se údajně snažil upozornit na to, že je právní vakuum ohledně skladování nalezené munice. Obhájce Branislav Mikuš uvedl, že Petráš nebyl povinen zajistit kolaudační rozhodnutí, není proto trestně odpovědný.

Obhájci obou obžalovaných i státní zástupce navrhovali zrušit rozhodnutí okresního soudu. Obhájce Dlouhého František Výmola žádal vrácení věci soudu v Teplicích, případně zproštění jeho klienta. Zproštění Petráše žádal také Mikuš. Novinářům řekl, že zváží dovolání. Návrh státního zástupce byl totožný s tím, jak soud rozhodl. Žalobce následně řekl, že je s rozhodnutím spokojený.

15. září 2020

KRIMI

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K soudu se připojilo několik lidí a organizací s nárokem na náhradu škody. Krajský soud je odkázal na řízení ve věci občanskoprávních.

Za přečin obecné ohrožení z nedbalosti hrozí trest v délce šesti měsíců až pěti let. „Zkušební doba byla vyměřena na samé spodní hranici sazby,“ uvedl Plha.

Polehčující okolností bylo to, že jde o ojedinělý exces v případě obou obžalovaných, kteří doposud nebyli trestně stíháni, Dlouhý chtěl sám prohlásit vinu, což teplický soud nepřijal. Na druhé straně je potřeba mít podle Plhy na paměti přitěžující okolnosti a potřeba zvážit povahu a závažnost činu. „Jenom shodou velkého štěstí a možná přidružených náhod nedošlo k těžkým zraněním lidí, nedej bože smrtelnému následku, který by mohl nastat,“ řekl předseda senátu odvolacího soudu.

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Munice ležela všude, pak přišla exploze. Policisté mají za výbuch skladu podmínky

K výbuchu muničního skladu v Bílině došlo 15. září 2020.

Odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem v pondělí rozhodl o vině dvou bývalých policistů v souvislosti s výbuchem skladu munice v Bílině na Teplicku v roce 2020. Zrušil rozsudek teplického soudu a...

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