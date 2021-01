Vrchol nevkusu a diletantství, kritizuje historik obnovu loveckého zámečku

Soukromý majitel podle Kašpara při opravě zasahuje do kulturní památky z počátku 18. století velmi nešťastně.



„Když jsem v prosinci k zámečku zavítal, potěšila mě informace, že je rekonstruován do podoby okolo roku 1790. Bude prý odpovídat pohlednici, která je sice mladšího data, ale zobrazuje jeho historickou podobu. O to víc mě naštvalo, když jsem zjistil, že se jedná o lživou informaci a rozdíly mezi historickým pohledem a tím, co tam vzniká, by poznalo i malé dítě,“ napsal Kašpar na Facebooku s tím, že co se na místě děje, nemá s historickou podobou zámečku nic společného.