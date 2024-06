Zvedli jsme vlnu v líném rybníce. Lidé v referendu odmítli výstavbu větrníků

„Nadřeli jsme se, ale vyšlo to. Vyhráli jsme. Takhle si představuji demokracii. Radní a zastupitelé si dělali, co chtěli. Za zády občanů. Po letech je to konečně jinak. V líném rybníce jsme zvedli obrovskou vlnu,“ okomentoval pro server iDNES.cz výsledky Miroslav Chobot, jeden z iniciátorů referenda. To se uskutečnilo poté, co pro jeho konání občané nasbírali dostatečný počet podpisů.

Ze 1495 oprávněných voličů jich nakonec v referendu hlasovalo 838 a 534 z nich bylo proti výstavbě.

Před hlasováním se hovořilo o tom, že v katastru by mohlo stát až 14 větrných elektráren. Kolem obce kroužilo hned několik investorů.

„Teď budu sledovat, zda vyjednávání s těmi firmami nebude pokračovat, protože já už si nejsem jistý vůbec ničím,“ dodal Chobot.

Starosta obce Rostislav Lariš, který výstavbu podporoval, krátce po oznámení výsledků referenda zveřejnil tiskové prohlášení. „Obec nebude po dobu minimálně dvou let moci řešit nějakou spolupráci s investory do větrné energie. Především v případě tvorby nějaké komunitní energetické společnosti ztrácíme možnost spolupráce s výkonným a silným energetickým hráčem. Občané rozhodli, že nemají zájem o silovou energii z takového spojení,“ stojí v něm.

„To neznamená, že je pro nás komunitní energetika ztracena. V naší obecní energetické koncepci, která byla vypracována s důrazem na majetek obce Mšené-lázně, je jako druhý doporučený obnovitelný zdroj označená fotovoltaická energie. Tyto zdroje můžeme, pokud bude vůle, instalovat na našich obecních objektech. Bohužel, zde zapojení občanů nebude možné v takovém rozsahu, jak se rýsovala možnost u spolupráce s investory do větrných elektráren,“ je dále uvedeno v prohlášení.

Podle Lariše je ale možné, že za dva roky bude postoj občanů jiný, a to díky skutečnosti, že větrníky vyrostou nedaleko. „Budou v katastru středočeských Jarpic, které jsou od nás opravdu jen kousek. Naši občané tak získají zkušenost z vedlejší obce. Seznámí se s tím, jak to funguje. Uvidí to v praxi. Budeme je tady mít, budeme s tím žít,“ řekl starosta iDNES.cz.