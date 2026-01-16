„Od začátku listopadu do konce března máme pro osoby bez přístřeší nachystán vyhřívaný stan. Když udeří velké mrazy, máme ještě další projekt, kterým jsou tzv. krizové židle,“ říká Oto Kovanda, vedoucí kontaktního centra White Light v Teplicích
„V našem centru máme osm míst a nezisková organizace Květina má dalších deset. Celkem tedy může v Teplicích 33 lidí přečkat mrazovou noc v teple,“ doplňuje Kovanda s tím, že při nejmrazivější noci neziskovkám pomohl i farář z místního katolického kostela, který vzal na přečkání noci dalších pět lidí.
Kapacita je podle Kovandy v tuto chvíli nastavená dobře, protože se neobjevil nikdo, koho by museli odmítnout. Ačkoli se v Teplicích podle dostupných dat dlouhodobě pohybuje přibližně 80 až 100 lidí bez přístřeší, ostatní bezdomovci o přespání v teple zájem nejeví.
„Buď mají nějaký stan, nebo jsou na ulici, ale o pomoc nemají zájem. Je to těžké. Například před týdnem tady jeden bezdomovec umrzl. Předtím ho kontaktovali terénní sociální pracovníci i městská policie, ale on o spolupráci neměl zájem,“ doplňuje Kovanda.
Při přespání v teple hrozí obsazení místa
Také v Děčíně mají zkušenosti s lidmi, kteří odmítají pomoc. „Žijí ve squatech nebo v zahradních chatkách, kde si mohou zatopit. Kdyby však tato místa opustili a šli přespat k nám do nízkoprahového centra, hrozí velké riziko, že jim toto místo někdo obsadí,“ vysvětluje Šárka Malevičová, ředitelka děčínského nízkoprahového denního centra Jonáš.
V denním centru Jonáš mohou být lidé bez domova od sedmi ráno do tří hodin odpoledne. „V případě, že noční teploty klesnou pod minus deset stupňů, dáváme jim možnost přespání ve spacácích na karimatkách a nabízíme jim čaj a teplou polévku. Zájem mívá deset až jedenáct lidí. Nikoho neodmítáme, neboť máme kapacitu dvacet lidí,“ doplňuje Malevičová.
Mostecká charitativní organizace K srdci klíč provozuje noclehárnu s kapacitou dvanácti lůžek, k nimž při velkých mrazech může mimořádně přijmout tři až čtyři lidi v ohrožení.
„Nikoho, kdo opravdu pomoc potřebuje, neodmítneme. V Mostě nyní nad rámec kapacity poskytujeme tzv. teplou židli, kdy lidé, kteří jsou mrazem ohroženi na životě, u nás mohou najít alespoň místo k sezení. Pokud však můžeme, nabídneme jim i místo ke spaní. A kromě tepla a osprchování jim nabízíme i čaj a nějaké občerstvení,“ popisuje Karel Komárek, ředitel organizace K srdci klíč.
Také v Mostě o přespání v mrazových nocích projevuje zájem jen část bezdomovců. Podle Komárka se někomu nechce na zimu opouštět prostory, které obývá celý rok, a někdo se zase bojí, že by na noclehárně musel dodržovat určitá pravidla chování a hygieny.
Místo na záchytku putují na chirurgii
Zvýšený zájem o „nocleh v teple“ neregistrují ani na teplické záchytce. Dát si několik panáků a nechat se z mrazivé ulice převést do vytopené protialkoholní záchytné stanice by se zdálo logické.
Podle zkušeností sester z protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice však opilost v době extrémního mrazu může spíše znamenat omrzliny a „nocleh v teple“ chirurgického oddělení.