ŘSD už pět let řeší rozbité mosty u Teplic, spory kvůli pozemkům neberou konce

Vytížená silnice I/8 z Cínovce přes Teplice na Bílinu přitom slouží i jako přivaděč k dálnici D8, kdy z ní řidiči sjíždějí a pokračují přes Bystřany na Prahu.

V roce 2019 dokonce správce komunikace uvažoval o stržení několik set metrů dlouhých mostů. „Pro rekonstrukci mostů je už vydáno stavební povolení, nicméně se majitelé dotčených pozemků již poněkolikáté odvolali proti tomuto stavebnímu rozhodnutí, přičemž současně se řeší spor o pozemek pod mostem s městem Teplice,“ popisuje mluvčí ŘSD Kamila Zahálková.

„Část mostu přechází přes pozemek, který je součástí areálu bývalé plovárny Zámecké zahrady. Část toho je údajně města a o to se vede nějaký spor,“ říká k tomu náměstek teplického primátora Hynek Hanza (ODS).

Podle Zahálkové majitelé pozemků oplotili v minulosti i část městského majetku pod mostem a nyní se na ŘSD domáhají ochrany jejich pozemku. „Pro ŘSD však toto oplocení není relevantní, neboť oficiálně dle katastru je majitelem pozemku stále město Teplice. To žádný takovýto požadavek nemělo, protože neuznává tvrzení výše zmíněných majitelů, že se po desetiletém užívání stali majiteli pozemku,“ podotýká Zahálková.

Podle jejího vyjádření je problémem rozšíření nového mostu o půl metru nad legální pozemek majitelů. „Stavební povolení bylo vydáno bez ohledu na jejich požadavek, a proto se majitelé proti povolení odvolali. Poprvé ministerstvo stavebnímu úřadu vytklo pouze formální nedostatky, načež se znovu majitelé odvolali. Ve druhém odvolání už požadovali i ochranu jejich majetku mimo prostor pod mostem (padající beton z demolice, prach a tak dále),“ uvádí dále Zahálková.

V současné době probíhá přezkum výše zmíněného rozhodnutí na ministerstvu dopravy, které si vyžádalo doplnění projektové dokumentace, respektive upřesnění, jakým způsobem bude tato ochrana zajištěna.

„To projektant stavby nyní zajišťuje. Časový harmonogram je závislý na ministerstvu dopravy. Předpokládaný termín zahájení prací je v roce 2026. Jedná se totiž o dva mosty, proto termín realizace proběhne ve dvou letech 2026 až 2027,“ nastiňuje Zahálková.

Odvolávající se vlastníky pozemků se redakci nepodařilo kontaktovat.

Důvodem současného dlouhotrvajícího dopravního omezení je podle Zahálkové ochrana mostů. „Primárně se jedná o ochranu nosníků v krajních polohách, aby vibrace z dopravy, obzvláště nákladních vozidel, co nejméně ovlivnily další degradaci mostů do doby jejich rekonstrukce. Proto je doprava svedena vždy do jednoho jízdního pruhu v ose mostu,“ doplňuje mluvčí ŘSD.

Situace na tahu Cínovec – Bílina je komplikovaná. Před mosty je sjezd do Teplic, za mosty na Bystřany a Prahu a také do teplické čtvrti Třešňovka. Dvouproudý úsek z Bíliny do Teplic a dvouproudý z Teplic na Bílinu je navíc obklopen z jedné strany zahrádkářskou kolonií.

Nebezpečí v podobě přebíhajících

Před třemi týdny tu projíždějící vůz srazil přebíhajícího muže. Měl zlomenou klíční kost, takže se dá říct, že vlastně dopadl ještě relativně dobře. Vozy tu totiž z „padesátky“ v omezení zrychlují na 90 km/h.

V místě nebezpečného přecházení čtyřproudové silnice I/13 při výjezdu z Teplic na Bílinu se podle místních dříve uvažovalo o stavbě lávky. I přes četné nehody však nyní žádný takový plán na stole není.

„Ředitelství silnic a dálnic není v rámci své působnosti oprávněno řešit problematiku pěších a cyklistů, pokud se nejedná o náhradu škody, a tak o záměru vybudování lávky ani podchodu neuvažuje,“ říká Zahálková.

O lávce však s vedením města dříve mluvili. „Na proběhlé koordinační schůzce byli zástupci vedení města Teplice s touto skutečností seznámeni s tím, že pokud by se město rozhodlo realizovat předmětnou investici, je třeba záměr koordinovat a nechat si schválit projektovou dokumentaci ze strany majetkového správce komunikace I. třídy, tedy oddělením majetkové správy provozního úseku Správy Chomutov,“ doplňuje Zahálková.

Vedení Teplic však o vybudování nadchodu pro pěší u benzinky naproti zahrádkářské kolonii podle Hanzy neuvažuje. „Víme o tom, že tam lidé přecházejí. Je tam však zákaz přecházení a dělají to na vlastní nebezpečí. O nějakém nadchodu jsme však nikdy neuvažovali. Nikdy to nebylo téma. Jestli to někdy v minulosti zaznělo jako varianta, je to možné, ale zcela jistě to není nic, na čem bychom pracovali,“ vysvětluje Hanza.

Pěší a cyklisté se však mohou těšit na rekonstrukci mostu, který je o několik set metrů výše ve směru na Bílinu. Tento most patří Teplicím a město připravuje jeho rekonstrukci. „Nahoře na horizontu asi o 200 metrů výše budeme budovat nové přemostění na Novou Ves. Měl by tam být chodník, aby se dalo přejít z jedné strany na druhou. Na tom nyní pracujeme,“ nastiňuje Hanza.