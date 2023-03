Byty ve vyloučených lokalitách stály Most už 65 milionů, teď má obří nabídku

Podle vedení města jsou byty nabízeny slušným nájemníkům. „Výkup bytů je součástí opatření v sociální problematice, chceme v tom pokračovat. Máme tak možnost ovlivnit složení nájemníků v bytech,“ uvedl primátor Mostu Marek Hrvol (ProMOST).

S vykupováním bytů od soukromých vlastníků začal Most v roce 2019 se záměrem, aby lidé, kteří mají nízké příjmy, dostali bydlení za přijatelné peníze. Zároveň je to snaha očistit město od spekulantů s byty. V prvním roce takto do bytového fondu přibylo 11 jednotek, o rok později 19 bytů. V roce 2021 město nevykoupilo žádný byt. V loňském roce pak 37 bytů.

O výkup se stará městská společnost Mostecká bytová. „Nejde o vyloženě zdemolované byty, které by potřebovaly nějaké vysoké investice do oprav,“ zmínil primátor s tím, že ve vykoupených bytech se provádí základní údržba v podobě výmalby, případně výměny podlahy.

Majitelé mohou městu nabízet byty prázdné i ty, ve kterých žijí nájemníci. Musejí však splnit několik pravidel. Bytová jednotka například nesmí být zatížena jakýmkoliv dluhem vůči SVJ. Cenu stanoví znalec, město vykupuje byty jen v některých lokalitách, které jsou zatíženy sociálními problémy. „Pro ty prázdné se pak hledají nájemníci, které si vybíráme. Je pro nás lepší mít několik měsíců byt prázdný, než v něm mít osoby, které svým chováním obtěžují okolí,“ upozornil Hrvol.

Město a Mostecká bytová nyní posuzují nabídku soukromého subjektu na prodej celkem 160 bytů, které jsou podle primátora rozmístěny v různých částech města. „Chceme posoudit, zda uskutečnit výkup většího počtu najednou než každoročně po malých částech,“ předestřel Hrvol.

V minulosti se naopak město bytů zbavovalo. Před patnácti lety privatizovalo městský bytový fond a ponechalo si jen byty na nechvalně proslulém sídlišti Chanov a několik jednotek různě po městě. „To, co bylo v minulosti, bylo špatně,“ konstatoval primátor.

Chomutov řeší, zda pokračovat

S výkupem bytů v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením začal v roce 2019 i Chomutov. Za tu dobu jich získal 34, které dál pronajímá jako sociální. Jsou určeny například pro samoživitelky, seniory či mladé lidi.

„Celkově výkup hodnotím jako úspěch. Velká část nájemníků se dokázala díky spolupráci se sociálními pracovníky nějakým způsobem nastartovat a sociální bydlení jim pomohlo. Bohužel jsme řešili i několik problémových nájemníků, na které byly stížnosti,“ uvedl náměstek primátora Milan Märc (Nový Sever).

Pro letošní rok město na výkup bytů vyčlenilo osm milionů korun. Magistrát nyní zvažuje, zda s tímto programem bude i nadále pokračovat. Výkup totiž financoval i z evropských dotací, a nemohl si tak nájemníky vybírat podle svých kritérií.

Před časem zastupitelé odsouhlasili nákup bytového domu, který je zkolaudovaný jako ubytovna. Jsou v něm čtyři bytové jednotky. Cenu 10,2 milionu korun zaplatilo město ze svého rozpočtu.

„Důvody jsme měli dva. První byl sociální, druhý byl zbavit oblast ubytovny, protože takto byl objekt schválený a kdokoli další by ho koupil, mohl by ho takto využívat,“ řekl primátor Marek Hrabáč (ANO) na jednání zastupitelů.

Byty budou vedeny jako startovací, město je chce pronajmout mladým lidem od 18 do 35 let, a to na dobu určitou. Nájemníci budou muset doložit, že jsou zaměstnáni.