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Nové výcvikové centrum pro pečující poradí, jak se starat o nemohoucí

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V novém centru se mohou pečovatelé naučit běžné úkony, které často rozhodují o tom, zda člověk zvládne péči doma. | foto: Město Most

Pomoc pro lidi, kteří se doma starají o své nemohoucí příbuzné, nabízí nové Integrované výcvikové centrum v Mostě. Pečující se zde mohou naučit, jak zvládat běžné úkony, s nimiž si musí poradit. Dále si zde lze také vyzkoušet práci s nejrůznějšími technologiemi, které domácí péči usnadňují. V kraji mají do budoucna přibýt ještě čtyři taková zařízení.

Nové centrum vzniklo v budově Harmonie, kde Správa sociálních služeb Most poskytuje péči přibližně 300 klientům prostřednictvím zhruba 170 zaměstnanců.

Podle jejího ředitele Luboše Trojny bývá domácí péče pro rodiny často extrémně vyčerpávající, a to nejen psychicky. „Když člověk neumí manipulovat nebo polohovat, velice brzy se vyčerpá i fyzicky. A většinou jsou to ženy, které pečují o své blízké,“ nastínil.

V novém centru se mohou pečovatelé naučit běžné úkony, které často rozhodují o tom, zda člověk zvládne péči doma. „Můžeme je naučit výměnu inkontinenčních pomůcek, ošetření ran, koupel na lůžku nebo v koupelně, podávání stravy nebo správné polohování klienta,“ popsala pečovatelka a pracovnice v sociálních službách Jana Gänslerová.

Pečující se zde mohou naučit, jak zvládat běžné úkony, s nimiž si musí poradit. Dále si zde lze také vyzkoušet práci s nejrůznějšími technologiemi, které domácí péči usnadňují.

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Součástí výuky je i práce s pomůckami a správná manipulace s klienty. „Budeme ukazovat, jaké zvolit polohovací pomůcky, antidekubitní matrace (pomáhají při prevenci a podpoře léčby proleženin, pozn. red.) nebo inkontinenční pomůcky. Lidé se naučí i to, jak klienta obléknout, přesunout nebo například bezpečně odvézt k lékaři,“ doplnila Gänslerová.

Centrum je vybaveno například polohovacím lůžkem, speciální figurínou pro nácvik péče a dalšími pomůckami. „Materiálové vybavení je zhruba za 280 tisíc korun. My to budeme provozovat a jen personální náklady vyjdou asi na jeden a půl až dva miliony korun,“ řekl Trojna. Na vzniku centra se Správa sociálních služeb Most podílela se zdejší radnicí.

Asistivní technologie detekují pád z lůžka

Součástí centra je také nové centrum asistivních technologií, které pomáhají lidem se sníženou soběstačností. „Asistivní technologie dokážou například detekovat pád osoby z lůžka. Přijde notifikace a může se začít okamžitě jednat. Jinak by se třeba na problém přišlo až po několika hodinách,“ vysvětlil Trojna. Pečující se v centru naučí s těmito technologiemi pracovat a pomůcky zároveň poslouží i klientům v budově Harmonie.

Rodinných pečujících podle Trojny výrazně přibývá. Jen na Mostecku evidují sociální služby přibližně tisíc žadatelů o umístění do zařízení. O většinu z nich se zatím starají jejich blízcí doma.

„Co žadatel o službu, to většinou znamená rodinní příslušníci, kteří o něj pečují. Jsou to děti nebo vnoučata. A my jim teď můžeme nabídnout pomoc, aby se naučili správně polohovat nebo lépe pečovat,“ popsal Trojna. „Můžeme jim říct – stále nemáme místo, ale jsme schopni vám pomoci, abyste se doma z toho nezbláznili,“ doplnil.

Pomoc centra je pro veřejnost bezplatná a sociální služby chtějí rodiny aktivně oslovovat prostřednictvím databáze žadatelů. Na provozu centra se podílejí sociální pracovníci, fyzioterapeuti i ergoterapeuti. Nový personál organizace nepřijímala.

Centrum vzniklo v rámci projektu Digitalizace pečovatelských služeb Ústeckého kraje, který je zaměřen na modernizaci terénních sociálních služeb, podporu domácí péče, vzdělávání pracovníků i využití nových technologií v každodenní praxi. V budoucnu mají přibýt ještě další taková centra, a to v Chomutově, Podbořanech na Lounsku a v Jiříkově a České Kamenici na Děčínsku.

Projekt digitalizace sociálních služeb je financován z Operačního programu Spravedlivá transformace a realizace probíhá od roku 2023 do roku 2027. Aktuálně je do něj zapojeno 38 poskytovatelů sociálních služeb a přibližně 500 pracovníků v přímé péči. Projekt vychází na zhruba 230 milionů korun.

Služby se více zaměřily také na paliativní péči

Mostecké sociální služby nabízejí služby pro seniory a lidi se zdravotním postižením, ale třeba i pro děti či lidi v krizi. V posledním roce se pak více zaměřily také na paliativní péči, tedy péči poskytovanou těm, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém či konečném stadiu. Jejím cílem je zmírnit bolest, zachovat pacientovu důstojnost a také poskytnout podporu jeho nejbližším.

„Rozjeli jsme péči o umírající. Je to vysilující, ale zároveň nezbytná služba,“ řekl Trojna. Podle vedení sociálních služeb se pak postupně mění struktura klientů. Přibývá lidí s vyšší závislostí na péči a klasické domovy pro seniory už přestávají stačit.

„Lidé se dožívají vyššího věku v horším zdravotním stavu a vyžadují větší péči. Ustupuje se proto od klasických domovů pro seniory a důraz se přesouvá na domovy se zvláštním režimem,“ uvedl Trojna

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