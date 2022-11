„Máme toho dost! Turistů i přírody.“ Most vsadil na dvojsmyslné slogany

Nynější logotyp byl podle vedení města zastaralý a konzervativní. „Chtěli jsme něco moderního, co by odpovídalo trendům doby a tomu, že Most je moderním městem. Chceme oslovit především mladé lidi, kteří by se mohli ztotožnit s vizuální identitou a unikátním písmem,“ řekl primátor Jan Paparega (ProMOST).

Identitu zpracovalo grafické studio Lemon design. Unikátní písmo vyvinulo přímo pro město. Podle grafika Štěpána Holiče v sobě nese ducha brutalismu i příjemně oblých tvarů. „Doširoka rozkročené litery pak dodávají písmu jedinečný charakter,“ sdělil.

Písmo se postupně objeví na všech propagačních materiálech města, využívat ho mají příspěvkové organizace. Nový vizuální styl bude i na hrncích na vánočních trzích. Pro město typickou modrou barvu doplňuje zelená, která má zdůraznit zeleň obklopující sídla.

Město oslovilo studio Lemon design přímo, nepořádalo žádnou soutěž. „Výhodou bylo, že jeden ze zpracovatelů má vztah k městu, nemuseli jsme tak sahat k soutěži,“ zmínil Paparega.

Mostečan Lukáš Matouš vymýšlel hesla a slogany, které lze se slovem „dost“ využít. Vznikly tak dvojsmyslné propagační slogany jako Přírody tu máme dost! nebo Turistů tu máme dost!

Součástí vizuálního stylu je systém grafických pruhů, které se umí přizpůsobit konkrétnímu médiu. Pruhy znázorňují stylizované horizonty místní krajiny, jako jsou panelové domy, lesy, kopce, jezera.