Muž tasil japonský meč proti sokům na ubytovně, jednomu z nich usekl prsty

„Na místě mělo dojít ke konfliktu mezi třemi muži, který vyústil ve vážné zranění jednoho z nich,“ uvedli policisté na síti X.
„Podle dosavadních informací měl muž zaútočit na další dvě osoby katanou, tedy japonským mečem,“ doplnila policie.
Podle informací iDNES.cz pachatel jednomu z napadených usekl prsty. Záchranáři ho transportovali do jedné z pražských nemocnic.
V péči zdravotníků ale skončili i další dva muži, tedy údajný agresor a druhý poškozený. „Se středně vážnými zraněními jsme je převezli do mostecké nemocnice,“ řekl mluvčí záchranářů Prokop Voleník.
Útočníka už vyšetřovatelé obvinili z dvojnásobného pokusu o vraždu. Je ve vazbě.
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Hrůza na Děčínsku. Zavraždil matku a chtěl zabít manželku, pak boural, tvrdí policie
Není to jediný násilný trestný čin, ke kterému během víkendu došlo v Ústeckém kraji. V Jílovém na Děčínsku podle policie dvaapadesátiletý muž zavraždil svoji matku a následně chtěl připravit o život i svou manželku.
Podezřelý z tohoto činu je aktuálně ve vážném stavu hospitalizovaný v pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Snažil se totiž ujet policejním hlídkám, přičemž na dálnici D8 před Prahou narazil ve vysoké rychlosti do nákladního automobilu.