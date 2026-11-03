V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu tak má nově hnutí ProMOST namísto 22 mandátů 23, tedy nadpoloviční většinu. Druhá VIZE pro Most místo původně určených 11 mandátů získala 12 a koalice Piráti, Zelení a Starostové místo původně určených dvou mandátů nezískala žádný.
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Vše při starém. Most dál povede ProMOST s ANO. Jasno bylo hned, říká primátor
U dalších se výsledek nezměnil. ANO tak zůstalo osm křesel a společná kandidátka SPD a Motoristů sobě má nadále dva zastupitele.
Na pokračování vedení radnice se v Mostě již dříve dohodly ProMOST s hnutím ANO. Primátorem bude nadále Marek Hrvol (ProMOST).
Po přepočítání hlasů v jednom volebním okrsku nepřekročila koalice Piráti, Zelení a Starostové pětiprocentní hranici pro vstup do zastupitelstva, a přišla tak o oba mandáty.
Návrh k soudu podal Jakub Ihnačinec, který byl na kandidátce ProMOST na 23. místě. Do zastupitelstva se dostalo podle výsledků voleb zveřejněných na webu Českého statistického úřadu (ČSÚ) 22 kandidátů, Ihnačinec se stal prvním náhradníkem.
Argumentoval tím, že při správném sečtení hlasů by získal ProMOST 23 mandátů, takže by byl zvolen. Měl za to, že šlo o chybu při přepisu výsledků ze sčítacích archů do zápisu o průběhu a výsledku hlasování. Hlasy přibližně 30 kandidátů byly zapsány jako nula, uvedl Ihnačinec v návrhu.
Soud také přistoupil k přepočtení hlasů ve volebním okrsku číslo 30 pro volební stranu VIZE pro Most. Zjistil, že okrsková komise spočítala hlasy špatně, porušila tím volební zákon a nastala „volební vada“, která hrubě ovlivnila výsledky voleb.
Podle výsledku voleb získala tato volební strana v tomto volebním okrsku 616 platných hlasů, po přepočtení jich bylo 1786 hlasů. Hlasy pak soud přepočítal na jednotlivé strany a z toho následně učinil závěr.