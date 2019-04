Mostečané se cítí ve městě bezpečněji, Chanov už není takový problém

Skupina mladých maminek s kočárky a spoustou dalších malých dětí, které v oblasti ulice M. G. Dobnera bydlí, na otázku MF DNES, zda se tu cítí bezpečně, sborově odpovídá, že jim se tu líbí.

Problém vidí spíš v dealerech drog, kteří se tu prý často vyskytují. Naopak důchodkyně Anna, která bydlí ve stejné ulici již 44 let, zhoršení situace v posledních letech vnímá citelněji.

„Přes den to jde, ale když se setmí, chodím raději domů oklikou a jen tam, kde jsou lampy. Vzrostl tu i nepořádek, který musí město každý den uklízet, a neustálé ničení majetku,“ popisuje s tím, že se prý situace zhoršila poté, co se do lokality začaly stěhovat rodiny z Chanova.

Přesto se hodnocení bezpečnostní situace v Mostě meziročně zlepšilo o devět procent. Most uspořádal anketu už před 12 měsíci a většina otázek se v té současné opakovala, aby bylo možné porovnat hodnocení jednotlivých oblastí.

Celkem se do dotazníkového šetření zapojilo 622 místních obyvatel starších patnácti let. Téměř polovina z nich hodnotí poměry v Mostě jako stejné nebo i lepší než v jiných městech v Ústeckém kraji.

Nejobávanější skupinou spoluobčanů jsou podle výsledků lidé závislí na drogách a následují větší skupiny osob v sociálně vyloučených lokalitách.

Dříve vyhlášená vyloučená lokalita Chanov už ovšem dnes pro většinu obyvatel (i díky vzdálenosti od centra) zásadní problém nepředstavuje. Těžištěm současných potíží jsou tak zvané Stovky, pás činžovních domů podél třídy Budovatelů, Sedmistovky či ulice K. H. Borovského a Javorová.

V uvedených lokalitách žije zhruba 13 tisíc obyvatel, z nichž nicméně ne všichni jsou sociální případy či ohroženi chudobou.

„Zjistili jsme, ve kterých oblastech došlo proti loňskému roku ke zhoršení, nebo naopak ke zlepšení situace, a můžeme na to reagovat,“ přibližuje ředitel Městské policie v Mostě Jaroslav Hrvol důvod brzkého opakování průzkumu.

Hůř se Mostečané cítí v městských parcích

S jednou věcí už se začalo. I když celkové výsledky teď vyšly o něco lépe, Mostečané zmiňovali i místa, kde se podle nich bezpečnost zhoršuje. Zejména jde o městské parky, a to i přesto, že městská policie do nich už loni pravidelně vysílala hlídky asistentů prevence kriminality i strážníků.

Navzdory tomu v centrálním parku Šibeník vandalové třeba před pár dny polámali čtyři stromy, zničili tři lavičky a vyvrátili několik košů. Městu způsobili škodu ve výši zhruba 31 tisíc korun.

„Ihned po vyhodnocení průzkumu jsme začali připravovat projekty, které na zjištěné problémy reagují. Už v únoru jsme podali žádost o dotaci do Programu prevence kriminality ministerstva vnitra na 4 kamerové body za zhruba pět set tisíc, které budou monitorovat parky Střed, Šibeník, v ulici Jiřího Wolkera a v lokalitě Sedmistovky u restaurace Konírna,“ řekl ředitel strážníků.

„Zaměříme se ale i na ostatní problematické parky, třeba v ulici Zdeňka Fibicha. A chystáme i další opatření pro zvýšení pocitu bezpečí návštěvníků parků a hřišť,“ představil ředitel jedny z prvních kroků připravených na základě podnětů od občanů.