Při silné bouřce, která se přehnala v úterý pozdě odpoledne Ústeckým krajem, zůstala na jezeře šestičlenná skupina paddleboardistů. Kvůli silnému větru se nemohla dostat ke břehu.
Čtyři lidi se podařilo záchranným složkám z vody dostat do bezpečí, dva lidé ale podle prvotních informací spadli do vody.
Na pátrání se podílejí potápěči a poříční policie. Kvůli pátrání není jezero uzavřené, koupání v něm je na vlastní nebezpečí.
Na jezeře bylo i celou středu mnoho lidí. A také ve středu odpoledne se přehnala Mosteckem znovu silná bouřka. Opět byli při ní na vodní ploše paddleboardisti. Dva museli policisté, kteří v tu dobu pátrali po pohřešovaných, zachraňovat.
Policie apeluje na návštěvníky jezera, aby sledovali vývoj počasí, respektovali varování a nevstupovali do vody při hrozící bouřce.
Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) by se v Ústeckém kraji i dnes mohly objevit bouřky, teploty budou o něco nižší než dosud, vystoupají nejvýše na 33 stupňů Celsia.
Jezero Most má rozlohu přes 300 hektarů a je přes 70 metrů hluboké. Vzniklo zatopením hnědouhelného dolu v těsném sousedství stejnojmenného města. Od otevření patří mezi oblíbená místa rekreantů i turistů, konalo se u něj několik velkých akcí, o uplynulém víkendu to byl hudební festival.