Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Na jezeře Most našli tělo muže pohřešovaného po bouřce, hledání druhého pokračuje

Autor: ,
  7:38aktualizováno  8:03

Fotogalerie3

Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Policisté našli tělo osmadvacetiletého muže, kterého hledali od úterní silné bouřky. Na jezeře Most byl v tu dobu na paddleboardu. Tělo našli ve středu večer. Po druhém muži stále pátrají. Rodinám obou mužů jsou k dispozici krizoví interventi, kteří poskytují psychologickou podporu a pomoc.

Při silné bouřce, která se přehnala v úterý pozdě odpoledne Ústeckým krajem, zůstala na jezeře šestičlenná skupina paddleboardistů. Kvůli silnému větru se nemohla dostat ke břehu.

Čtyři lidi se podařilo záchranným složkám z vody dostat do bezpečí, dva lidé ale podle prvotních informací spadli do vody.

Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Na pátrání se podílejí potápěči a poříční policie. Kvůli pátrání není jezero uzavřené, koupání v něm je na vlastní nebezpečí.

Na jezeře bylo i celou středu mnoho lidí. A také ve středu odpoledne se přehnala Mosteckem znovu silná bouřka. Opět byli při ní na vodní ploše paddleboardisti. Dva museli policisté, kteří v tu dobu pátrali po pohřešovaných, zachraňovat.

Policie apeluje na návštěvníky jezera, aby sledovali vývoj počasí, respektovali varování a nevstupovali do vody při hrozící bouřce.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) by se v Ústeckém kraji i dnes mohly objevit bouřky, teploty budou o něco nižší než dosud, vystoupají nejvýše na 33 stupňů Celsia.

Jezero Most má rozlohu přes 300 hektarů a je přes 70 metrů hluboké. Vzniklo zatopením hnědouhelného dolu v těsném sousedství stejnojmenného města. Od otevření patří mezi oblíbená místa rekreantů i turistů, konalo se u něj několik velkých akcí, o uplynulém víkendu to byl hudební festival.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Häkkinenovi v Mostě. Legendární Fin fandil dceři, která závodila za Česko

Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Závodnice formule 4...

Legendární Mika Häkkinen fandil a trnul, jeho patnáctiletá dcera Ella závodila i bourala. V sobotní odpolední a nedělní dopolední jízdě formule 4 si na mosteckém autodromu započítala nejlepší...

Na jezeře Most našli pohřešovaného paddleboardistu, hledání druhého pokračuje

Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)

Policie ve středu večer našla v jezeře Most tělo osmadvacetiletého muže, který byl pohřešovaný od úterní silné bouřky. Druhého ze dvou hledaných se zatím nalézt nepodařilo.

Häkkinenovou k závodění přivedla česká babička: Miluju její „kladníky“

Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Ella Häkkinen,...

Zlákal Ellu Häkkinenovou k závodění její slavný táta Mika? „Ne“ je správná a překvapivá odpověď. Patnáctiletá česká vyslankyně ve formuli 4 si k benzinu přičichla díky plzeňské babičce. „V mých...

U jezera Most se znovu rozduní obří festival, zahájí ho show světových pilotů

Druhá scéna má šířku kolem 25 metrů a výšku přes 10 metrů (na snímku). Dále se...

Oblast u jezera Most se na tři dny rozduní elektronickou taneční hudbou. Ode dneška do noci na neděli se zde koná festival Let It Roll, který patří k největším světovým akcím drum & bassové scény. V...

Hlavní aktér kauzy defibrilátorů nečekaně opustil Ústí. Počítám se vším, líčí Táborský

Premium
Miloš Táborský

Kvůli podezření, že tým lékařů Fakultní nemocnice Olomouc pod jeho vedením voperoval defibrilátory mnoha lidem zbytečně, odešel Miloš Táborský loni na jaře do nemocnice v Ústí nad Labem. Jako...

Na jezeře Most našli tělo muže pohřešovaného po bouřce, hledání druhého pokračuje

Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)

Policisté našli tělo osmadvacetiletého muže, kterého hledali od úterní silné bouřky. Na jezeře Most byl v tu dobu na paddleboardu. Tělo našli ve středu večer. Po druhém muži stále pátrají. Rodinám...

6. srpna 2026  7:38,  aktualizováno  8:03

Na jezeře Most našli pohřešovaného paddleboardistu, hledání druhého pokračuje

Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)

Policie ve středu večer našla v jezeře Most tělo osmadvacetiletého muže, který byl pohřešovaný od úterní silné bouřky. Druhého ze dvou hledaných se zatím nalézt nepodařilo.

5. srpna 2026  8:18,  aktualizováno  6. 8. 7:45

Požár skládky na Litoměřicku je uhašený, místo teď musí 24 hodin hlídat

Likvidace požáru skládky v Čížkovicích na Litoměřicku. (5. srpna 2026)

Hasiči dnes po poledni ukončili zásah na skládce odpadu u Čížkovic na Litoměřicku, kde hořelo a v úterý tam platil třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Mluvčí krajských hasičů Petr Pelikus řekl,...

5. srpna 2026  8:40,  aktualizováno  16:42

Muž zemřel po napadení v centru Teplic, policie z útoku obvinila mladistvého

ilustrační snímek

V případu, kdy v červenci po napadení před jedním z podniků v centru Teplic zemřel muž, padlo obvinění. Policisté začali trestně stíhat mladistvého.

5. srpna 2026  14:14

Šéfka nároďáku hokejistek: Po Idalském chceme olympijský, ne instantní úspěch

Chomutov, 29. 07. 2026, trénink české hokejové reprezentace žen. Generální...

Po Kanaďance americký trenér, úspěšnou Carlu MacLeodovou nahradil u ženské hokejové reprezentace Brian Idalski. I on chce konkurovat zámořským hegemonům. Podle generální manažerky národního týmu...

5. srpna 2026

Kubáň věří: Rozšíříme 2. ligu. Fotbal poslouchá vítěze, poražení chodí kanály

Ústí nastoupilo proti Kroměříži v dresech s kampaní za rozšíření 2. fotbalové...

Kdo vítězí, tomu naslouchají, kdo prohrává, chodí kanály. Definice českého fotbalu podle ústeckého majitele Přemysla Kubáně, který se díky úspěšnému entrée do sezony už brzy pustí do boje za...

5. srpna 2026  9:57

Obec excelující v třídění odpadu přilákala vědce. Vymýšlí, jak recyklovat spreje

Jiří Orava z fakulty životního prostředí UJEP u červené popelnice v Přestanově,...

Vědci z fakulty životního prostředí ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) se snaží zjistit, jak bezpečně recyklovat použité spreje. V Přestanově na Ústecku proto zahájili pilotní sběr...

5. srpna 2026  6:41

Exšéf Dělnické strany zabral kvůli volbám na měsíc náměstí. Ale SPD ho půjčím, říká

Premium
Centrum Bíliny na Teplicku.

„Kdo dřív přijde, ten dřív mele,“ praví přísloví, v jehož duchu si počíná opoziční politik Tomáš Vandas v Bílině na Teplicku. Někdejší předseda rozpuštěné Dělnické strany se totiž rozhodl si skoro na...

4. srpna 2026  16:53

VIDEO: Šněroval silnici, pak spadl na auto. Cyklista přiznal čtyři dvanáctky

Do auta v centru Chomutova narazil cyklista, měl skoro tři promile v dechu

Opilý cyklista narazil v centru Chomutova do zaparkovaného auta. Jednašedesátiletý muž spadl i s kolem na přední část vozidla a poté na silnici. Nikomu se nic nestalo, škoda na autě ale činí několik...

4. srpna 2026  15:12

Starosta bez povolení vybudoval sklad, dělníci navíc stavěli na pozemku souseda

Premium
Nelegálně postavený sklad starosty Podbořan Radka Reindla.

Dvacet let stojí Radek Reindl (ODS) v čele šestitisícových Podbořan na Lounsku a v minulosti získal ocenění jako nejlepší starosta Ústeckého kraje. Teď čelí reputačnímu problému, do kterého se dostal...

4. srpna 2026  10:40

Reichelův asistent Švarný: Budeme tvrdí i lidští, nebudeme nikoho šikanovat

Litvínov, 3. 8. 2026, start přípravy hokejistů Litvínova na ledě. Nový asistent...

Když má bývalý obránce Ivan Švarný zavzpomínat na hráčskou štaci v hokejovém Litvínově, zajiskří mu v očích. „Vybaví se mi plný zimák, dobrá nálada, play off. To bude i teď cíl, budu rád, když se...

4. srpna 2026  10:22

Činky místo puku. Siláci mají ego level milion, říká Jeřábek. Povolil by doping?

Premium
Vyznavač silových sportů Vladimír Jeřábek mladší (vlevo) se svým idolem s...

Vladimír „Keba“ Jeřábek – pro jedny elegán ledu, pro druhé král železa. Obojí je správně. Táta patří mezi legendy hokejového Litvínova a nejvyšší soutěže, syn se našel v silových sportech a věhlas si...

4. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.