Muž surově rdousil přítelkyni, po přiznání dostal za pokus o vraždu devět let

Na devět let poslal ústecký krajský soud do vězení Mostečana Vladimíra Panovského, jenž se pokusil zavraždit svou přítelkyni. Obžalovaný byl i z nebezpečného vyhrožování. Ženu podle spisu surově rdousil. Muž se přiznal. Nejprve byl stíhaný na svobodě, když ale posledně k soudu nepřišel, putoval po zadržení do vazby.