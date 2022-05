Unikátní motokrosové dráhy na výsypce se zlegalizují, mají přilákat špičku

„Přidaná hodnota smlouvy není jen v zatraktivnění celého areálu, ale v tom, že dojde k legalizaci aktivit, které zde již dnes probíhají,“ řekl náměstek mosteckého primátora Marek Hrvol (ProMOST).

Trasy pro motokros na Velebudické výsypce, kde už funguje hipodrom či golfové hřiště, vybudovali kdysi živelně motorističtí nadšenci bez jakéhokoli povolení. Až přibližně od roku 2013 se radnice a technické služby města, které mají pozemky ve své správě, snažily areál zlegalizovat a regulovat. To se povede až nyní. Se sportovištěm a motokrosovou dráhou v místě už také počítá i územní plán.

Radní v minulých dnech schválili, že dojde k oplocení celého areálu, dobudování příjezdové cesty i sociálního zařízení. Součástí desetileté nájemní smlouvy je vedle ročního symbolického nájemného ve výši 12 tisíc korun hlavně vznik provozního řádu a zajištění dodržování pravidel, především z pohledu životního prostředí a zdraví.

„Jde o to dát závodišti nějaký řád. Dnes se v lokalitě pohybují bez pravidel nejen lidé na motorkách, ale i v offroadech. Po oplocení budou uživatelé dodržovat přesně stanovené tréninkové hodiny. V ostatní dobu by měl být v areálu klid. Oslovili nás právě i myslivci, kteří požadovali přesně stanovenou provozní dobu, aby nedocházelo k plašení zvěře,“ uvedl Jiří Jankovský, manažer českého národního výběru motokrosu.

Příští rok reprezentace

Lokalita na Velebudické výsypce je v rámci celého Česka unikátní hlavně písčitými motokrosovými dráhami.

„Našemu sportu, včetně reprezentace, to obrovsky chybí. Na podobném podkladu nejsme schopni u nás nikde jinde trénovat. Do Mostu by však oficiální trať mohla přilákat i spoustu zahraničních závodníků. Areál může být zajímavý například pro německé i další evropské závodníky, kteří to mají do Španělska, kde jsou další podobné areály, daleko. I když tu máme chladnější počasí, tak si myslím, že bychom je mohli přitáhnout právě do Mostu,“ nastínil možnosti areálu Jankovský.

V zimním období by tak do Mostu mohli pravidelně zajíždět profesionální závodníci z okolních evropských států. Už příští rok na jaře by se zde měl také konat první kontrolní závod české motokrosové reprezentace.

Vedle zvýšené prestiže Mostu by právě dlouhodobější pobyty sportovních týmů mohly přinést i příjem do městské pokladny a pomoci například v rozvoji ubytovacích služeb ve městě.

Areál by měl být otevřený celoročně pro organizované závodníky i neorganizované jezdce, aby na svých strojích nejezdili po veřejných lesích či loukách. Město ani provozovatelé se také díky umístění mimo zastavěné území neobávají stížností na hluk z motorů.