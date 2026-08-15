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Zásadní a na pohled zajímavé. Ve čtvrti Mojžíř v Ústí nad Labem pokračují práce na novém mostě. Stavaři dnes dokončili do několika etap rozdělenou betonáž mostovky, tedy jednu z nejdůležitějších operací celého projektu. Použít museli tisíce kubíků betonu. Kvůli vysokým teplotám, které vládly v srpnu, pracovali dokonce i v noci.
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Zmíněný most je součástí silnice I/62 a měří 291 metrů. Starou mostní estakádu museli dělníci zbourat, protože už byla v hodně špatném stavu. Na snímku už je estakáda nová.
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Kvůli pracím musela být silnice I/62 mezi Ústím nad Labem a Děčínem v části Mojžíř uzavřená. Objížďka vede přes silnici I/13. Jak dlouho to ještě potrvá, zatím není jasné. Řidiči by se měli na estakádu vrátit letos na podzim.
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Stavba je složitá. Most totiž vede přes frekventovanou železnici i místní komunikaci. Cestující vlakem čekalo několik výluk.
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
S betonováním mostu stavaři začali v srpnu. Kvůli tehdejším vysokým denním teplotám pracovali i v noci.
Autor: ŘSD
Práci v nočních hodinách firma zvolila kvůli tomu, aby „mohla garantovat životnost mostu, který má vydržet 100 let.“
Autor: ŘSD
Na celou mostovku byly potřeba zhruba čtyři tisíce kubíků betonu, při poslední etapě (zachycena na snímku) šlo o 1 200 metrů krychlových betonu.
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Při srpnových nočních betonážích začínali dělníci pracovat v 17:00 odpoledne a končili kolem 7:00 ráno.
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
„Jedna betonárka by tak velké množství betonu dodat nezvládla, proto firma odebírá materiál od tří dodavatelů,“ řekl zástupce stavbyvedoucího firmy Strabag Michal Kužník.
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Nový most vyjde na více než čtvrt miliardy korun. Práce odstartovaly už loni v červnu.
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Na estakádě platilo několik let omezení kvůli jejímu špatnému stavu. Řidiči se brzy projedou po nové.
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
„Při prohlídkách mostní estakády jsme zjistili, že stav mostu je velmi špatný, a proto jsme rozhodli o jeho demolici. S ohledem na technický stav mostu a jeho stáří je technicky a ekonomicky neefektivní stávající most opravovat. Místo něj vybudujeme na stejném místě zcela novou konstrukci,“ sdělilo ŘSD před začátkem prací. Na snímku starý most.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Ze starého mostu zůstaly zachovány jen některé podzemní části, zbytek je nový. Most už je skoro hotový.
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA