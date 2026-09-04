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OBRAZEM: Přes tisíc kubíků materiálu naráz. Most dělníci betonovali i v noci

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Fotočlánek   13:08
Betonáž mostu ve čtvrti Mojžíř v Ústí nad Labem. (4. září 2026) Betonáž mostu ve čtvrti Mojžíř v Ústí nad Labem. (4. září 2026) Betonáž mostu ve čtvrti Mojžíř v Ústí nad Labem. (4. září 2026) Betonáž mostu ve čtvrti Mojžíř v Ústí nad Labem. (4. září 2026) Noční betonování mostu v ústeckém Mojžíři. (srpen 2026) Noční betonování mostu v ústeckém Mojžíři. (srpen 2026) Betonáž mostu ve čtvrti Mojžíř v Ústí nad Labem. (4. září 2026) Betonáž mostu ve čtvrti Mojžíř v Ústí nad Labem. (4. září 2026) Betonáž mostu ve čtvrti Mojžíř v Ústí nad Labem. (4. září 2026) Betonáž mostu ve čtvrti Mojžíř v Ústí nad Labem. (4. září 2026) Betonáž mostu ve čtvrti Mojžíř v Ústí nad Labem. (4. září 2026) Betonáž mostu ve čtvrti Mojžíř v Ústí nad Labem. (4. září 2026)
Zásadní a na pohled zajímavé. Ve čtvrti Mojžíř v Ústí nad Labem pokračují práce na novém mostě. Stavaři dnes dokončili do několika etap rozdělenou betonáž mostovky, tedy jednu z nejdůležitějších operací celého projektu. Použít museli tisíce kubíků betonu. Kvůli vysokým teplotám, které vládly v srpnu, pracovali dokonce i v noci.

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