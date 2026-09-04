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OBRAZEM: Svět tahačů a NASCAR. Lákala dámská jízda v Mostě i české hvězdy
Nejen nejlepší piloty a české hvězdy, ale i dámy za volantem obletovali návštěvníci víkendového Czech Truck & NASCAR Prix v Mostě. Prim hrála trojnásobná Playmate z Playboye, německá závodnice...
Obří pátrání na jezeře Most. Desítky potápěčů marně hledaly zmizelého mladíka
Desítky amatérských potápěčů a dalších dobrovolníků v neděli u jezera Most pátraly po devatenáctiletém mladíkovi, který zmizel na začátku srpna při silné bouřce – kvůli větru a vlnám spadl z...
Bagrista objevil zapomenuté sklepy, uvnitř ležely obří historické pánve na měď
Při bourání starého objektu v Povrlech u Ústí nad Labem objevil bagrista zapomenuté sklepy, ve kterých byly dvě obří keramické nádoby připomínající sudy na zelí. Jde o historické pánve na roztavenou...
Už ji nebudu hájit. Ženu viněnou z utýrání jezevčíka náhle opustila advokátka
Hlavní líčení v případu utýraného jezevčíka v Teplicích se komplikuje. Obžalovaná žena přišla o obhájkyni, jež ji odmítla dál zastupovat. Před soudem vyslovila přání získat nyní bezplatného advokáta....
Lidé využívají mola u jezera Milada, ač nesmějí. Práce brzdí i ochrana ptáků
Jsou na vodní hladině už několik týdnů, plavcům by se díky nim lépe dostávalo do vody, ale zatím na ně oficiálně nemohou, byť je řada lidí už vyzkoušela. Řeč je o šesti nových molech se schůdky na...
Fotbalista budoucnosti. Teplice přivedly ze Sparty sedmnáctiletého obránce Pecha
Prvoligové fotbalové Teplice získaly hráče pro budoucnost. Z pražské Sparty přichází na Stínadla sedmnáctiletý obránce Sebastian Pech, mládežnický reprezentant.
Vyzbrojení Piráti. Kladno poslalo pět hokejistů, pomůže i exreprezentant Hanzl
Sedmi posilami se těsně před startem první ligy vyzbrojili hokejoví Piráti. Extraligové Kladno do Chomutova pustilo obránce Martina Matějíčka, Tomáše Vandase i útočníky Adama Bareše, Sebastiána...
Matka miminku zlámala žebra i nohy, pak prchla na Ukrajinu. Dostala osm let
Ženu, která několik měsíců týrala svou dceru, poslal v pátek ústecký krajský soud na osm let do vězení. S násilím začala krátce po jejím narození. Žena na začátku hlavního líčení prohlásila vinu....
OBRAZEM: Přes tisíc kubíků materiálu naráz. Most dělníci betonovali i v noci
Zásadní a na pohled zajímavé. Ve čtvrti Mojžíř v Ústí nad Labem pokračují práce na novém mostě. Stavaři dnes dokončili do několika etap rozdělenou betonáž mostovky, tedy jednu z nejdůležitějších...
Auta se vrátila na obchvat Třemošné. Průjezd kruhovým objezdem ale řídí semafory
Se začátkem školního roku se auta vrátila na obchvat Třemošné na Plzeňsku. Ředitelství silnic a dálnic už má opravenou mostní estakádu, stavební firma ještě přebudovává klasickou křižovatku v křížení...
Děti nemají kde trénovat, volá spolek po ledové ploše. Chce se finančně podílet
Nový sportovní komplex s ledovou plochou by mohl vyrůst vedle současného zimního stadionu v Ústí nad Labem. S nápadem na jeho vybudování přišel sportovní spolek North West Hunters. Kromě ledové...
Do listopadu 213 milionů. Tykač řekl, jak rozdělí peníze obcím za těžbu uhlí
Těžařská společnost Severní energetická připravila darovací smlouvy pro obce na Mostecku. Dostat mají 213 milionů korun z uspořených 470 milionů za rekultivace lomu ČSA. Vyjádřit se ke smlouvám musí...
Opilá řidička třikrát bourala, svědka nabrala na kapotu. Pak šla klidně nakupovat
Několik karambolů způsobila v Ústí nad Labem během jediného odpoledne silně opilá řidička osobního auta. Opakovaně se totiž pokoušela parkovat, což se ani jednou neobešlo bez kolize. Když se jí...
Už ji nebudu hájit. Ženu viněnou z utýrání jezevčíka náhle opustila advokátka
Hlavní líčení v případu utýraného jezevčíka v Teplicích se komplikuje. Obžalovaná žena přišla o obhájkyni, jež ji odmítla dál zastupovat. Před soudem vyslovila přání získat nyní bezplatného advokáta....
Lovosice: Otvírák na zimním stadionu, cíl semifinále. Co změní noví trenéři?
V minulé sezoně slavili triumf v domácím poháru, letos by házenkáři Lovosic chtěli zaútočit na medaili i v extralize. V nejvyšší soutěži se ambiciózní Lovci dvakrát za sebou na bednu nedostali.
Nezničitelný unikát v pohybu. U Mostu ožil parní těžní stroj z 19. století
V areálu bývalého hlubinného dolu Julius III v Kopistech na Mostecku, kde dnes sídlí Podkrušnohorské technické muzeum, se po více než třiceti letech opět roztočilo kolo – nebo přesněji lanovnice...
Bagrista objevil zapomenuté sklepy, uvnitř ležely obří historické pánve na měď
Při bourání starého objektu v Povrlech u Ústí nad Labem objevil bagrista zapomenuté sklepy, ve kterých byly dvě obří keramické nádoby připomínající sudy na zelí. Jde o historické pánve na roztavenou...