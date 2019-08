Dopravu v Mostě by mohly zklidnit tramvaje, zvažuje se prodloužení trati

V současnosti vedou tramvajové koleje z mostecké části Velebudice přes centrum města až do Litvínova. Obě města jsou zároveň jedinými místy v Ústeckém kraji, kde ještě tramvaje jezdí.

„Chceme být připraveni, a pokud bude existovat v budoucnu dotační titul, který by výstavbu této finančně náročné stavby podpořil, tak už by to smysl mělo,“ uvedl mostecký primátor Jan Paparega (ProMOST).

„Letos budeme zadávat zpracování studie, na níž máme alokované finanční prostředky ve výši 400 tisíc korun,“ dodal Paparega s tím, že jde o akci v rámci Plánu udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova, kterou obě města schválila loni.

Studie nové trati by podle současných odhadů měla být hotová v průběhu příštího roku.

V návaznosti na získaná data se teprve potom bude vedení města rozhodovat, zda nechá zpracovat i projektovou dokumentaci. Až studie totiž určí i první velmi hrubé odhady finanční náročnosti celé akce.