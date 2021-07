Kvůli tramvajové výluce mají v Mostě málo řidičů autobusů, omezují spoje

Důvodem výluky je oprava tramvajové trati. Ta probíhá mezi oběma městy od letošního jara a potrvá ještě příští rok.

„Na zajištění náhradní autobusové dopravy kvůli tramvajové výluce potřebujeme najednou o dvanáct řidičů víc, než je běžné,“ řekl mluvčí společnosti Jiří Holý s tím, že zatím se omezení provozu dotklo pouze několika spojů linky číslo 30 z mosteckého nádraží do centra města.

Složitou situaci pomáhají mírnit i zaměstnanci dopravního podniku tím, že slouží přesčasy. Nedostatek zaměstnanců by měl vyřešit nábor nových řidičů a řidiček.

„Výhodou by samozřejmě bylo, pokud by se nám hlásili již plně kvalifikovaní řidiči s řidičským oprávněním skupiny D, kteří mohou hned do provozu. Máme ale k dispozici i vlastní autoškolu, tak můžeme řidičům nabídnout i možnost rozšíření řidičského průkazu,“ doplnil mluvčí.

Nově přijatým řidičům a řidičkám také dopravní podnik poskytne náborový příspěvek ve výši třicet tisíc korun.