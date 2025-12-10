Most získá vytoužené jezero. Postup pro bezúplatný převod schválila vláda

Autor: ,
  15:46
Vláda schválila postup pro bezúplatný převod území jezera Most na město. Most tak získá klíčovou lokalitu pro další rozvoj rekreační oblasti. Primátor Marek Hrvol (ProMOST) to označil za zásadní zprávu a velký posun. Převod sedmi milionů metrů čtverečních umožní radnici vybudovat například kemp a naplno využít potenciál jezera. Konečná žádost bude vládě předložena do konce příštího roku.
Rekultivační jezero Most vzniklo zatopením hnědouhelného lomu Ležáky. (11. září...

Rekultivační jezero Most vzniklo zatopením hnědouhelného lomu Ležáky. (11. září 2020) | foto: ČTK

Most vrátil na stejnojmenné jezero obří plovoucí nápis, který se před měsícem...
Jezero Most a jeho blízké okolí – bývalý lom Ležáky (11. září 2020)
Zázemí a atrakce u jezera Most
Jezero Most na snímku z roku 2017, kdy ještě nebylo přístupné veřejnosti.
35 fotografií

„Stát dokončil sanaci a rekultivaci zbytkové jámy lomu Ležáky a nyní je možné, aby území převzalo město, které jej může dále rozvíjet ku prospěchu místních obyvatel i návštěvníků. Převod majetku odstraní administrativní překážky a umožní městu Most naplno využít potenciál této výjimečné lokality,“ řekl ministr průmyslu a obchodu v demisi Lukáš Vlček (STAN).

Území, kde se těžilo hnědé uhlí, se postupně mění na rekreační oblast, veřejnost plochu využívá od roku 2020. O bezúplatný převod pozemků Most usiluje mnoho let. „Pro nás je to velký posun,“ uvedl primátor Mostu Marek Hrvol (ProMOST).

Pro příští rok se ještě nic nezmění, radnice zatím nesmí dělat žádné zásadní investice kolem jezera, kde se konal například Olympijský festival nebo velký hudební festival. „Budeme ale moci připravit podklady pro realizaci jednotlivých projektů. Jako první chceme vybudovat kemp,“ řekl Hrvol.

OBRAZEM: Festival Let It Roll poprvé v Mostě: U jezera se baví 25 tisíc lidí

Most by převzal nejen území kolem jezera, ale také samotnou vodní plochu, která se musí dopouštět. Roční náklady na správu a údržbu území město odhaduje do 15 milionů korun.

Jezero Most vzniklo napuštěním zbytkové jámy po ukončení těžby v lomu Most–Ležáky. Vládou schválený věcný záměr podle ministerstva vymezuje zájmové území jezera, specifikuje majetek určený k převodu a deklaruje převod pozemků o celkové výměře sedmi milionu metrů čtverečních. Jejich součástí jsou zařízení pro fungování vodohospodářské soustavy jezera. Na pozemcích jsou také stavby a infrastruktura, které vznikly při revitalizaci.

Potopený nápis Most je zpět na jezeře, od vstupu na něj má lidi odradit siréna

Dosud území spravuje státní podnik Diamo. „Aby bylo možné převod uskutečnit, je potřeba dokončit řadu administrativních kroků, přesně vymezit konečný rozsah převáděného majetku a zajistit, že budoucí využití bude v souladu s pravidly veřejné podpory. Schválením věcného záměru se otevírá cesta k definitivnímu majetkoprávnímu vypořádání celé lokality jezera Most,“ uvedl ředitel státního podniku Ludvík Kašpar.

Dnešní rozhodnutí vlády navazuje na memorandum ze závěru roku 2019 mezi tehdejším Palivovým kombinátem Ústí, nyní společností Diamo, a městem Most, které počítalo s částečně úplatným a částečně bezúplatným převodem majetku podle jeho charakteru a budoucího využití. Město se zároveň podle MPO zavázalo, že získaný majetek bude využíván výhradně ve veřejném zájmu a v souladu s pravidly veřejné podpory.

2. srpna 2024

V listopadu vláda schválila postup převodu pozemků okolo jezera Milada na Ústecku ze státu na obce sdružené v Dobrovolném svazku obcí Jezero Milada, které taktéž vzniklo zatopením jámy po těžbě uhlí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V útrobách obra. Podívejte se na kráčející rypadlo z lomu ČSA

Rypadlo RK 5000 je gigantické korečkové rýpadlo, které v uhelném lomu ČSA...

Kolos měří na výšku přibližně 44 metrů a na šířku má 166 metrů. Obří stroj zůstal v lomu Československé armády u Mostu jako němé svědectví doby, kdy se zde těžilo hnědé uhlí. Korečkové rypadlo s...

Zarputilý sedlák udolal stát, jeho fotka ukázala zmar a krásu severních Čech

Ibra Ibrahimovič: Ze série Příběh sedláka Rajtera (2003)

Nezlomili ho ani komunisté, ani globalizace. Sedlák Jan Rajter se v boji o své pozemky neváhal vrhnout do boje s radnicí v Mostě, nadnárodní korporací i Zemanovou vládou. A nakonec vyhrál, i když to...

Za den oživovali čtyři děti, dvě zemřely. Lékaři porodnice jsou mimo službu

Za den oživovali čtyři děti, dvě zemřely

Porodnice v Litoměřicích prošetřuje resuscitaci čtyř novorozenců v Centru porodní asistence (CPA) během 24 hodin. Dvě miminka zemřela. Lékaři jsou mimo službu. Nemocnice spadá pod Krajskou zdravotní....

Vede český Playboy, moderuje fotbal v Ústí. Teď se Gudelj vrátila do ringu

Denisa Gudelj, šéfka Playboye a moderátorka FK Viagem Ústí nad Labem.

Není jen ozdobou fotbalových stadionů a zápasnických ringů, Denisa Gudelj se sama vrátila zpátky mezi provazy coby sportovec. Šéfka české mutace pánského magazínu Playboy, ring girl a moderátorka...

Dívku z polepšovny trojice nutila k prostituci, denně měla i patnáct zákazníků

Čtvrť Předlice v Ústí nad Labem. Sexuální služby tu poskytují dospělí i děti....

Kriminalisté z Ústecka po měsících vyšetřování zadrželi a obvinili dva muže a jednu ženu. Trojici stíhají kvůli obchodování s lidmi. Podle policie obvinění dlouhodobě nutili mladistvou dívku, která k...

Most získá vytoužené jezero. Postup pro bezúplatný převod schválila vláda

Rekultivační jezero Most vzniklo zatopením hnědouhelného lomu Ležáky. (11. září...

Vláda schválila postup pro bezúplatný převod území jezera Most na město. Most tak získá klíčovou lokalitu pro další rozvoj rekreační oblasti. Primátor Marek Hrvol (ProMOST) to označil za zásadní...

10. prosince 2025  15:46

Tragický konec pátrání. Ženu, která zmizela pár dnů po zavinění nehody, našli mrtvou

Policie České republiky.

Pohřešovaná žena ze Žatce, po které policie pátrala několik dnů, byla dnes nalezena mrtvá. Podle prvotních informací nic nenasvědčuje cizímu zavinění, avšak přesnou příčinu úmrtí má určit soudní...

9. prosince 2025  10:26,  aktualizováno  10. 12. 15:17

Tajemník potrestaný soudem dostal téměř milionovou odměnu, primátor ji hájí

Primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický (ANO). (24. 10. 2022)

Tajemník ústeckého magistrátu Miloš Studenovský patrně aspiruje na český rekord, tedy alespoň pokud jde o výši odměn, jakou může pracovník v jeho pozici dostat. A to přestože soud potvrdil jeho...

10. prosince 2025  14:13

Vede český Playboy, moderuje fotbal v Ústí. Teď se Gudelj vrátila do ringu

Denisa Gudelj, šéfka Playboye a moderátorka FK Viagem Ústí nad Labem.

Není jen ozdobou fotbalových stadionů a zápasnických ringů, Denisa Gudelj se sama vrátila zpátky mezi provazy coby sportovec. Šéfka české mutace pánského magazínu Playboy, ring girl a moderátorka...

10. prosince 2025  12:43

Mentálně postiženého uklízeče střelil do hrudi a obličeje, vězení unikne

Ilustrační snímek

Peněžitým trestem potrestal Okresní soud v Chomutově muže z Vejprt, jenž v létě postřelil klienta místního domova pro mentálně postižené vzduchovkou. Vadil mu hluk, který dělal při uklízení. Podle...

10. prosince 2025  11:16

Děčín opět otevře Růžovou zahradu, barokní skvost opravovali přes dva roky

Růžová zahrada na děčínském zámku (prosinec 2025)

Po více než 2,5 roku trvající rekonstrukci se v neděli 14. prosince návštěvníkům opět otevře Růžová zahrada na děčínském zámku. Nově zpřístupněné budou bašty s výhledem do Křížové ulice, severní...

10. prosince 2025  6:41

Sluneta se do cizinců netrefila, posilu hledá marně: Sehnat pivota je nejtěžší

Děčín, 12. 11. 2025, BK Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL. Ústecký šéf...

Výsledkově už se basketbalová Sluneta rozjasňuje, ale slibovaná posila je zatím v mlze. Šéf Tomáš Hrubý slíbil náhradu za propuštěného pivota J. D. Eatmona do konce reprezentační přestávky, jenže...

9. prosince 2025  17:53

Snad zmizí i švábi. Obec se zbavila nelegálního odpadu, padla milionová pokuta

Odvoz části materiálu z černé skládky v Lenešicích už začal. Místní doufají, že...

Obyvatelé Lenešic na Lounsku si oddechli. Nelegálně uložený plastový odpad na soukromém pozemku ve zdejším areálu bývalého cukrovaru je definitivně pryč. Čtyři tisíce tun odvezla společnost ETW,...

9. prosince 2025  15:31

Kalamita Lovců. Někdo snad píchá do voodoo panenky! nechápe trenér

Lovosický trenér Ján Lajčák.

Rána za ranou stíhá házenkáře Lovosic, spojka za spojkou odpadají. A slovenský trenér extraligového týmu Ján Lajčák si zoufá: „Možná má někdo voodoo panenku a píchá mě pořád v kuse. Nerozumím tomu,...

9. prosince 2025  7:50

Oprava nádraží v Lovosicích se znovu protáhla. Cestující nešetří kritikou

Rekonstrukce nádražní budovy v Lovosicích. (listopad 2025)

Rekonstrukce vlakového nádraží v Lovosicích nabírá další zpoždění. Původně měla být hotová v srpnu, pak v listopadu a nyní se její dokončení kvůli úpravám konstrukcí budovy a střechy posouvá až na...

9. prosince 2025  6:51

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG/ PROCESNÍ INŽENÝR (45-65.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Ústecký kraj
nabízený plat: 45 000 - 65 000 Kč

Dalších 30 559 volných pozic

V útrobách obra. Podívejte se na kráčející rypadlo z lomu ČSA

Rypadlo RK 5000 je gigantické korečkové rýpadlo, které v uhelném lomu ČSA...

Kolos měří na výšku přibližně 44 metrů a na šířku má 166 metrů. Obří stroj zůstal v lomu Československé armády u Mostu jako němé svědectví doby, kdy se zde těžilo hnědé uhlí. Korečkové rypadlo s...

9. prosince 2025

Gól Slavii a osobní rekord. Netrápí mě, že nejsem v základu, tvrdí Kozák

Teplice, 5.12. 2025, FK Teplice - Slavia Praha, utkání 18. kola Chance ligy....

V čase, kdy se už nosí kozačky, si teplický fotbalista Matyáš Kozák obul střelecké kopačky a ve druhém ligovém zápase za sebou skóroval. Zase jako žolík, tentokrát proti slávistickému lídrovi a...

8. prosince 2025  16:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.